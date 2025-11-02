november 2., vasárnap

Vereség

1 órája

Radenkovic kimondta a vereség után, amit eddig nem tett

A vendégek trénere boldog volt a győzelem után. A DVTK vezetőedzője a hibákra építene.

Radenkovic kimondta a vereség után, amit eddig nem tett

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Fizz Liga 12. fordulójában 3-1-es vereséget szenvedett a DVTK az Újpest ellen. A piros-fehérek több mint 45 percet játszottak emberelőnyben, azonban így sem sikerült otthon tartaniuk egyetlen pontot sem. A két vezetőedző így értékelt a találkozót követően.

DVTK
A DVTK nem tudta feltörni a második félidőben az újpesti védelmet.  Fotó: Vajda János

Értékelések a DVTK veresége után:

Vladimir Radenkovic: – Gratulálok az Újpestnek a megszerzett három ponthoz. A mi részünkről nem lehetünk elégedettek, pedig jól kezdtük a mérkőzést, és a vezetést is megszereztük. Ezt követően azonban némi félreértés miatt kaptunk két olyan gólt, amelyeket elkerülhettünk volna. A második félidőben időre volt szükségünk ahhoz, hogy megtaláljuk azt a játékot, amivel eredményesek lehettünk volna. A hajrában már sikerült eljutnunk az ellenfél tizenhatosán belülre is, de sajnos a helyzeteinket nem tudtuk gólra váltani. Amióta a DVTK vezetőedzője vagyok, most először vagyok igazán mérges a csapatomra, elsősorban a harmadik kapott gól miatt. Teljesen indokolatlanul futott be az egyik belső védőnk a tizenhatoson belülre, ezzel pedig teljesen üresen hagytuk a pályát, amit az ellenfél leggyorsabb játékosa könyörtelenül kihasznált. Vereséget szenvedtünk, de voltak a mérkőzésnek olyan elemei, amelyekre tudunk építeni, és amelyeket a jövőben hasznosítani fogunk.


Damir Krznar: – Nagyon nehéz mérkőzés volt, de Happy Enddel zárult. Kifejezetten kemény napok vannak mögöttünk, az egész hét rendkívül embert próbáló volt. Egyetlen kérésem volt a csapat felé: küzdjenek, harcoljanak, szinte mellékes, milyen módon, de nyerjék meg a párharcokat, legyenek kompaktak a védekezésben, és hatékonyak az átmenetekben. Ezt a kérést sikerült teljesíteniük. Bár nem kezdtük jól a találkozót, és gólt is kaptunk, megőriztük a nyugalmunkat. Emberhátrányban is higgadtak maradtunk. Óriási gratuláció jár a játékosoknak mindazért, amit ebbe a meccsbe beletettek. Hatalmas köszönet a szurkolóinknak is, akik mindent megtettek azért, hogy felrázzanak bennünket, és a nehéz pillanatokban is mellettünk álltak. Úgy gondolom, ez a mérkőzés fordulópontot jelenthet a csapat jövője szempontjából.
 

