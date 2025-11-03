Majdnem mindenben jobb volt a Diósgyőr, de mégsem

A Fizz Liga 12. fordulójában a piros-fehérek 3-1-es vereséget szenvedtek hazai környezetben. A DVTK több mutatóban is felülmúlta ellenfelét, mégis az Újpest vitte el mindhárom pontot Miskolcról. A számok azt mutatják, hogy a hazaiak kezdeményeztek többet, de a vendégek hatékonyabban használták ki helyzeteiket.

Nem játszott jól a DVTK és a szerencse is elkerülte őket. Fotó:

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Fő statisztikák: DVTK - Újpest 1-3

Mutató DVTK Újpest Várható gólok (xG) 2.20 1.26 Labdabirtoklás 60% 40% Összes lövés 15 8 Kaput eltaláló lövések 5 3 Nagy helyzetek 2 1 Szögletek 6 8 Passzpontosság 83% (316/383) 75% (193/259) Sárga lapok 3 3 Piros lap 0 1

Támadójáték:

A DVTK játékosai jóval többet birtokolták a labdát (60%), és több támadást is vezettek, ami elvárás is emberelőnyben, mégis az Újpest volt a hatékonyabb. A miskolciak 15 lövéséből 5 talált kaput, xG-ben pedig 2,20-at produkáltak, ami alapján akár több gólt is szerezhettek volna. Az Újpest viszont kevesebb lehetőségből (8 lövés) háromszor is betalált – mutatva, hogy támadásaik minőségileg jóval veszélyesebbek voltak.

Passzjáték és felépítés:

A DVTK passzpontossága 83% volt, ami magasabb, mint az újpestieké (75%). A hazaiak 383 passzt kíséreltek meg, míg a vendégek csupán 259-et. Ugyanakkor a fővárosiak jobban használták ki a gyors ellentámadásokat, míg a Diósgyőr sokszor elakadt a vendégek védelmi vonalában.

Védekezés:

Mutató DVTK Újpest Szerelések 53% (10/19) 85% (11/13) Megnyert párharcok 47% 46% Tisztázások 15 26 Szabálytalanságok 13 13

Az Újpest hatékonyabb volt a párharcokban és a védekezésben. Különösen a saját tizenhatosuk környékén működtek jól: 26 tisztázással és magas szerelési aránnyal sikerült visszaverniük a diósgyőri nyomást.