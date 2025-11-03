2 órája
Majdnem mindenben jobb volt a Diósgyőr, de mégsem
Vereség hazai pályán. A statisztikák mást mutatnak a DVTK - Újpest után.
A Fizz Liga 12. fordulójában a piros-fehérek 3-1-es vereséget szenvedtek hazai környezetben. A DVTK több mutatóban is felülmúlta ellenfelét, mégis az Újpest vitte el mindhárom pontot Miskolcról. A számok azt mutatják, hogy a hazaiak kezdeményeztek többet, de a vendégek hatékonyabban használták ki helyzeteiket.
Fő statisztikák: DVTK - Újpest 1-3
|Mutató
|DVTK
|Újpest
|Várható gólok (xG)
|2.20
|1.26
|Labdabirtoklás
|60%
|40%
|Összes lövés
|15
|8
|Kaput eltaláló lövések
|5
|3
|Nagy helyzetek
|2
|1
|Szögletek
|6
|8
|Passzpontosság
|83% (316/383)
|75% (193/259)
|Sárga lapok
|3
|3
|Piros lap
|0
|1
Támadójáték:
A DVTK játékosai jóval többet birtokolták a labdát (60%), és több támadást is vezettek, ami elvárás is emberelőnyben, mégis az Újpest volt a hatékonyabb. A miskolciak 15 lövéséből 5 talált kaput, xG-ben pedig 2,20-at produkáltak, ami alapján akár több gólt is szerezhettek volna. Az Újpest viszont kevesebb lehetőségből (8 lövés) háromszor is betalált – mutatva, hogy támadásaik minőségileg jóval veszélyesebbek voltak.
Passzjáték és felépítés:
A DVTK passzpontossága 83% volt, ami magasabb, mint az újpestieké (75%). A hazaiak 383 passzt kíséreltek meg, míg a vendégek csupán 259-et. Ugyanakkor a fővárosiak jobban használták ki a gyors ellentámadásokat, míg a Diósgyőr sokszor elakadt a vendégek védelmi vonalában.
Védekezés:
|Mutató
|DVTK
|Újpest
|Szerelések
|53% (10/19)
|85% (11/13)
|Megnyert párharcok
|47%
|46%
|Tisztázások
|15
|26
|Szabálytalanságok
|13
|13
Az Újpest hatékonyabb volt a párharcokban és a védekezésben. Különösen a saját tizenhatosuk környékén működtek jól: 26 tisztázással és magas szerelési aránnyal sikerült visszaverniük a diósgyőri nyomást.