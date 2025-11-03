november 3., hétfő

Adatok

Majdnem mindenben jobb volt a Diósgyőr, de mégsem

Vereség hazai pályán. A statisztikák mást mutatnak a DVTK - Újpest után.

Majdnem mindenben jobb volt a Diósgyőr, de mégsem

A Fizz Liga 12. fordulójában a piros-fehérek 3-1-es vereséget szenvedtek hazai környezetben. A DVTK több mutatóban is felülmúlta ellenfelét, mégis az Újpest vitte el mindhárom pontot Miskolcról. A számok azt mutatják, hogy a hazaiak kezdeményeztek többet, de a vendégek hatékonyabban használták ki helyzeteiket. 

Nem játszott jól a DVTK és a szerencse is elkerülte őket. 

Fő statisztikák: DVTK - Újpest 1-3

MutatóDVTKÚjpest
Várható gólok (xG)2.201.26
Labdabirtoklás60%40%
Összes lövés158
Kaput eltaláló lövések53
Nagy helyzetek21
Szögletek68
Passzpontosság83% (316/383)75% (193/259)
Sárga lapok33
Piros lap01

Támadójáték:

A DVTK játékosai jóval többet birtokolták a labdát (60%), és több támadást is vezettek, ami elvárás is emberelőnyben, mégis az Újpest volt a hatékonyabb. A miskolciak 15 lövéséből 5 talált kaput, xG-ben pedig 2,20-at produkáltak, ami alapján akár több gólt is szerezhettek volna. Az Újpest viszont kevesebb lehetőségből (8 lövés) háromszor is betalált – mutatva, hogy támadásaik minőségileg jóval veszélyesebbek voltak.

Passzjáték és felépítés:

A DVTK passzpontossága 83% volt, ami magasabb, mint az újpestieké (75%). A hazaiak 383 passzt kíséreltek meg, míg a vendégek csupán 259-et. Ugyanakkor a fővárosiak jobban használták ki a gyors ellentámadásokat, míg a Diósgyőr sokszor elakadt a vendégek védelmi vonalában.

Védekezés:

MutatóDVTKÚjpest
Szerelések53% (10/19)85% (11/13)
Megnyert párharcok47%46%
Tisztázások1526
Szabálytalanságok1313

Az Újpest hatékonyabb volt a párharcokban és a védekezésben. Különösen a saját tizenhatosuk környékén működtek jól: 26 tisztázással és magas szerelési aránnyal sikerült visszaverniük a diósgyőri nyomást.

 

