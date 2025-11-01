november 1., szombat

Marianna névnap

12°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mécsesek

43 perce

Halottak Napja: emlékezett a DVTK is

Címkék#Diósgyőri VTK#Halottak Napja#labdarúgás

A csendé volt a főszerep. A DVTK is megemlékezett elhunyt munkatársairól, sportolóiról.

Halottak napja alkalmából a DVTK képviselői meglátogatták Vanger Vilmos, Rakaczki Bence és Takács Márton sírját, valamint az első csapat tagjai megkoszorúzták Bence emléktábláját is. A hagyományoknak megfelelően mindenhol elhelyezték a megemlékezés koszorúit, és mécseseket gyújtottak, ezzel is emlékezve a DVTK-család régebben és az idei évben elhunyt halottaira.

DVTK
A DVTK képviselői Rakaczki Bence sírjánál Fotó: DVTK

A DVTK stadionnál, az emléktáblánál is

,,Diósgyőrben hosszú évek óta hagyomány, hogy a klub képviselői ellátogatnak a Vasgyári temetőbe, a Diósgyőri VTK első elnöke, az 1963-ban elhunyt klubalapító, Vanger Vilmos sírjához. Valamint minden esztendőben tiszteletüket teszik a Szirmai katolikus temetőben Rakaczki Bence sírjánál, és koszorút helyeznek a tragikusan fiatalon, mindössze 17 évesen elhunyt Takács Márton sírjára. Vanger Vilmos sírjánál egy néma főhajtást követően a klub nevében Petrán Vilmos, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője, Tamás Gábor cégvezető, dr. Világi Péter kommunikációs igazgató, Vincze Richárd, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója, az egykori és jelenlegi sportolókat képviselve pedig Veréb György klublegenda helyezte el a megemlékezés koszorúját. A DVTK Stadionnál található Rakaczki Bence emléktáblánál a DVTK első csapatának szakmai stábja és labdarúgói rótták le kegyeletüket, ezzel is emlékezve Bencére és a DVTK azon szurkolóira és sportolóira, akik ma már nem lehetnek közöttünk. A DVTK saját nevelésű kapusa, Rakaczki Bence szirmai sírjához ellátogatott egykori edzője, Veréb György, a teljes akadémiai vezetés (Vincze Richárd szakmai igazgató, Polényi Tamás operatív igazgató és Molnár Ákos adminisztratív igazgató), valamint a Diósgyőr FC Kft. vezetői. Takács Márton sírjánál pedig a DVTK LSA vezetősége emlékezett meg az akadémia egykori növendékéről." - írta a dvtk.eu.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu