Halottak Napja: emlékezett a DVTK is

Halottak napja alkalmából a DVTK képviselői meglátogatták Vanger Vilmos, Rakaczki Bence és Takács Márton sírját, valamint az első csapat tagjai megkoszorúzták Bence emléktábláját is. A hagyományoknak megfelelően mindenhol elhelyezték a megemlékezés koszorúit, és mécseseket gyújtottak, ezzel is emlékezve a DVTK-család régebben és az idei évben elhunyt halottaira.

A DVTK képviselői Rakaczki Bence sírjánál Fotó: DVTK

A DVTK stadionnál, az emléktáblánál is

,,Diósgyőrben hosszú évek óta hagyomány, hogy a klub képviselői ellátogatnak a Vasgyári temetőbe, a Diósgyőri VTK első elnöke, az 1963-ban elhunyt klubalapító, Vanger Vilmos sírjához. Valamint minden esztendőben tiszteletüket teszik a Szirmai katolikus temetőben Rakaczki Bence sírjánál, és koszorút helyeznek a tragikusan fiatalon, mindössze 17 évesen elhunyt Takács Márton sírjára. Vanger Vilmos sírjánál egy néma főhajtást követően a klub nevében Petrán Vilmos, a Diósgyőr FC Kft. ügyvezetője, Tamás Gábor cégvezető, dr. Világi Péter kommunikációs igazgató, Vincze Richárd, a DVTK Labdarúgó Sportakadémia szakmai igazgatója, az egykori és jelenlegi sportolókat képviselve pedig Veréb György klublegenda helyezte el a megemlékezés koszorúját. A DVTK Stadionnál található Rakaczki Bence emléktáblánál a DVTK első csapatának szakmai stábja és labdarúgói rótták le kegyeletüket, ezzel is emlékezve Bencére és a DVTK azon szurkolóira és sportolóira, akik ma már nem lehetnek közöttünk. A DVTK saját nevelésű kapusa, Rakaczki Bence szirmai sírjához ellátogatott egykori edzője, Veréb György, a teljes akadémiai vezetés (Vincze Richárd szakmai igazgató, Polényi Tamás operatív igazgató és Molnár Ákos adminisztratív igazgató), valamint a Diósgyőr FC Kft. vezetői. Takács Márton sírjánál pedig a DVTK LSA vezetősége emlékezett meg az akadémia egykori növendékéről." - írta a dvtk.eu.

