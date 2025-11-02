Eljött a listavezető a Népkertbe, és így járt

A jégkorong Erste Liga 13. fordulójában vasárnap este hazai jégen korcsolyázott ki a DVTK Jegesmedvék együttese. A Macik a listavezető Gyergyói HK ellen jó játékot nyújtottak, az utolsó harmadba döntetlennel mentek bele a felek, azonban Csollákék a befejező húsz percben háromszor is eredményesek tudtak lenni, így nagy sikert arattak.

Csollák volt a DVTK Jegesmedvék egyik legjobbja Fotó: Vajda János

DVTK Jegesmedvék: remek produkció

DVTK Jegesmedvék – Gyergyói HK 4–2 (1–0, 0–1, 3–1)

Miskolc, népkerti jégcsarnok, 1010 néző. V.: Babic, Juhász (Kövesi, Kovács P.).

DVTK Jegesmedvék: Tóth K. – Csollák 2, Karmeniemi (1), Tóth G. 1, Doyle (1), Pineo (2) – Szirányi 1, Szathmáry, Makai, Rétfalvi, Marklund – Szalai, Vokla, Czecze, Kinloch Varga, Lövei – Szabóki, Trajcsik, Csiki, Farkas M. Vezetőedző: Láda Balázs.

Gyergyói HK: Rinne – Haaranen (1), Williams, Vincze P., Császár, Bodó – Mesikammen, Fejes, Orban (1), Gerads 1, Sárpátki – Raymond 1, Imre P., Ambrus, Tranca, Vayrynen – Sándor B., Csiszer, Ravasz, Szigeti. Vezetőedző: Markus Sakari Juurikkala.

Kiállítások: 8 perc, ill. 14 perc.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!