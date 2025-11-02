Nem volt egy könnyű szülés a hetedik

A női kosárlabda NB I A csoport 7. fordulójában vasárnap este idegenben lépett pályára a DVTK HunTherm, együttese. Völgyi Péter vezetőedző csapata a TFSE otthonában próbálta megőrizni a veretlenségét. Az Euroligában is érdekelt miskolciak nagy csatát vívtak a TFSE-vel, amelyből ők kerültek ki győztesen, és így a mutatójuk 7/0.

A DVTK HunTherm, Völgyi Péter vezetőedző gárdája ismét győzött Fotó: DVTK

DVTK HunTherm: sima negyedik

TFSE – DVTK HunTherm 56–72 (21–17, 17–19, 14–18, 4–18)

Budapest, 200 néző. V.: Györfy, Pozsonyi, Németh.

TFSE: Dúl 5/3, Mányoky 4, Donarski 9/3, Gábor 2, Ryan 8. Csere: Vladár 6, Tóth F. 8/6, Bernáth 12/6, Pusztai 2, Kádár. Vezetőedző: Hegedüs Péter.

DVTK HunTherm: Aho N. 6, Aho T. 10/6, Lelik 13, Ginzo 17/3, Westbeld 4. Csere: Kányási 4, Toman 6, Takács 2, Miklós M. 2, Smuda 8. Vezetőedző: Völgyi Péter.