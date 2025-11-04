Élet-halál harc a továbbjutásért

A DVTK HunTherm női kosárlabda csapata ötödik Euroliga csoportmérkőzésén lép parkettre, szerdán 19 órától a DVTK Arénában. Az ellenfél a görög bajnok Olympiacos gárdája lesz, amely egyetlen győzelmét a diósgyőriek ellen aratta. Lelikék Pireuszban október 16-án 69-57-s vereséget szenvedtek, ahol Paula Ginzo 16 ponttal volt a legeredményesebb miskolci játékos. A piros-fehér alakulat eddig nyeretlen a sorozatban, a lejátszott négy találkozójából mindegyikét elveszítette. Hazai pályán a török Fenerbahce 89-58-ra Völgyi Péter vezetőedző alakulatát, a Valencia ellen 99-64-re kaptak ki a piros-fehérek, míg múlt héten Törökországban egy nagy, 113-65-ös vereségbe szaladtak bele.

A DVTK HunTherm csapatára sorsdöntő összecsapás vár. Fotó: FIBA

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

DVTK HunTherm: kell a szurkolás

Az utolsó két csoportmérkőzésen Westbeld is szóhoz jutott már, így a szakmai stábnak nagyobb rotálási lehetősége volt. Ahhoz hogy a vasgyáriak a csoportból harmadikként továbbjussanak, az kell, hogy 12 pontnál többel győzzék le a görög csapatot. Azonban ha ez nem sikerülne, úgy a DVTK biztosan az Európa Kupában folytatja nemzetközi szereplését. Nagy szükség lesz most is a diósgyőri szurkolókra, akik biztosan szép számmal kilátogatnak majd az arénába, hogy belehajszolják Kányásiékat az első Euroliga csoportbeli győzelmébe. Az Olympiacos az előző körben a Valencia otthonában 99-57-re maradt alul, így kiélezett, küzdelmes összecsapásra van kilátás. A DVTK HunTherm a magyar bajnokságban hét fordulót követően még veretlen, a legközelebbi bajnoki találkozóját, hazai környezetben november 21-én játssza a Tarr KSC Szekszárd gárdája ellen.