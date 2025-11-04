november 4., kedd

Káosz

41 perce

Félbeszakadt a gólzápor – botrány a mérkőzésen

Címkék#Hangony-Fenyvesalja TC#megyei foci#Dédestapolcsány

Gólokban nem volt hiány az Észak csoportban. A Dédestapolcsány hazai környezetben lépett pályára.

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Észak csoport, 9. fordulójában négy találkozót szombaton, egy találkozót vasárnap rendeztek. A Dédestapolcsány otthon tartotta a három pontot. 

Dédestapolcsány
A Dédestapolcsány hazai pályán diadalmaskodott. Fotó: Községi Sportegyesület Dédestapolcsány

A Dédestapolcsány egy góllal múlta felül ellenfelét

Labdarúgás: vármegyei III. osztály, Észak csoport, 9. forduló

Rudabányai LK – Bódvaszilas KSE 1–6 (1–1)

Gólszerző: Galyas K. (42. – 11-esből), ill. Rémiás T. (17., 51.), Buku (50.), Horváth (73.), Bári (80.), Burinda (86.). Kiállítva: Kis (68. – Rudabánya).

Dédestapolcsány KSE – Jákfalva SE 2–1 (1–1)

Gólszerző: Tomencsák (39.), Kulcsár (83.), ill. Mogyoró (45.).

Szuhogy SE – Trizsi SC 4–7 (1–4)

Gólszerző: Lakatos (21. – 11-esből), Beri (52.), Süttő (82. – öngól), Kalocsai (89.), ill. Fejes (4., 50., 16., 37. – utóbbi kettőt 11-esből), Táncos (42.), Subert (77.), Turóczi (85.).

Mályinkai SE – Borsodszentgyörgyi SE 7–0-s állásnál félbeszakadt. A vendégcsapat 9 fővel érkezett, és a második félidőre már nem álltak ki.

Gólszerző: Csipke (6., 23., 41. – mindhármat 11-esből), Kelemen Cs. (17.), Kelemen T. (31.),  Kovács (29.), Győr (44.).

Alsószuha SK – Hangony-Fenyvesalja TC 1–5 (1–2)

Gólszerző: Galambos (19.) ill. Berki (6., 28.), Gavrilete (49.), Váradi A. (61.), Harkály (89.).

Az élcsoport állása: 1. Trizsi SC 25 pont, 2. Bódvaszilas KSE 22, 3. Jákfalva SE 16.

 

 

