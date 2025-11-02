november 2., vasárnap

Achilles névnap

16°
+17
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harmadik vonal

1 órája

Továbbra is élen a bodrogközi klub

Címkék#Bacsó Beton-Cigánd SE#megyei foci#Putnok FC

Újabb fordulót rendeztek. A Cigánd hazai környezetben lépett pályára.

A labdarúgó NB III., Észak-Keleti csoport, 14. fordulójában vasárnap négy vármegyei klub is pályára lépett. A tabella élen álló Cigánd a második helyezett Kisvárda Master Good tartalékcsapatát látta vendégül. A bodrogköziek kétgólos győzelmet ünnepelhettek, úgy hogy bő egy órát emberelőnyben játszottak. Az Ózd a Sényő otthonában gyűjtött be egy pontot, a Putnok hazai pályán diadalmaskodott, míg a Tiszaújváros. Íme az eredmények:

Cigánd
A Cigánd újabb győzelmet aratott. Fotó: Kisvárda FC

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Cigánd: Babics dupla

Labdarúgás: NB III., Észak-Keleti csoport, 14. forduló:

Sényő FC-ZMB Building – Ózd-Sajóvölgye  2–2 (1–0)
Sényő, 150 néző. V.: Gindl (Deme, Vozár).
Sényő: Nagy – Vámos, Kapacina K., Vaskó, Gengeliczki, Fenyőfalvi, Schmidt (Gégény, 75.), Daróczi (Kozák, 70.), Végső, Mácsai, Konzili (Sztaroszta, 75.). Vezetőedző: Kapacina Valér.
Ózd: Pápai – Arday, Takács, Stefán, Bochkor, Komári, Magyar (Kapott, 85.), Korbély, Hadnagy, Zimányi (Szlifka, 46.), Szemere. Vezetőedző: Elek Ákos.
G.: Schmidt (25.), Kapacina K. (86. – 11-esből) ill. Hadnagy (54.), Korbély (84.).
Kapacina Valér: – később
Elek Ákos: – Az előző két mérkőzéssel ellentétben kifejezetten jól kezdtünk. 0-0-nál volt egy ajtó-ablak ziccerünk, az első félidő másként nézett volna ki, ha megszerezzük a vezetést. Védekezésben azokat a váltásokat, amiket ellenfelünk csinált, azokra jól felkészültünk egy-két hibától eltekintve. Az első félidőben többnyire a mi hibáinkból építkezett a Sényő, egy ilyen egyéni hiba után kaptuk a gólt. A félidőben frissítettem a csapatot, hasonló mentalitással játszottunk, mint az elsőben, sikerült is megfordítani a meccset. Rászolgáltunk volna a 3 pontra, azonban a második gólunk után egy véleményes 11-essel ki tudott egyenlíteni az ellenfél.

 

Bacsó Beton-Cigánd SE – Kisvárda Master Good tartalék  2–0 (0–0)
Cigánd, 300 néző. V.: Hajdú (Vrbovszki, Zahorecz).
Cigánd: Niczuly – Mrva, Horváth Z., Biró (Babics, 46.), Misák (Nikic, 86.), Király (Kertész, 76.), Girdán (Kardos, 76.), Syrota, Juhász, Vass, Králik. Vezetőedző: Kocsis János.
Kisvárda tartalék: Hrabina – Kozachuk, Adayilo (Scsadej, 80.), Tenkács (Németh, 54.), Abdullahi (Priamov, 62.), Vepryk, Szikszai, Stefan, Balogun, Koliada, Yazhyk. Vezetőedző: Törtei Tamás.
G.: Babics (51., 94.).
Kiállítva: Stefan (27.).
Kocsis János: – később
Törtei Tamás: – Ezt a mai mérkőzést nem nyerhettük meg! Jó lenne a jövőbe látni, mert ha a hét elején tudom, hogy ezt a mérkőzést már lejátszották, akkor lett volna két hetünk felkészülni a Gödöllő elleni hazai bajnokira. Így egy hét felkészülés ment a kukába!


Termálfürdő FC Tiszaújváros – Debreceni VSC tartalék  1–3 (1–3)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Varga (Szilágyi, Benkő).
Tiszaújváros: Hornyák – Erdei, Bernáth (Dezsényi, 73.), Tóth B., Farkas, Varga, Nagy G., Papp, Batta (Orosz, 84.), Bencsík (Barta, 60.), Lehóczki. Vezetőedző: Kondás Elemér.
Debrecen tartalék: Erdélyi – Mona, Vazquez (Bökönyi, 60.), Patai (Doktor, 72.), Egri, Sánta (Gyenti, 72.), Asztalos (Tóth, 46.), Farkas, Hornyák, Perpék, Siluet (Batai, 60.). Vezetőedző: Máté Péter.
G.: Tóth B. (41.) ill. Vaquez (8.), Egri (32.), Hornyák (37.).
Kiállítva: Nagy G. (65.). 
Kondás Elemér: – Jól kezdtük a mérkőzést, kettő helyzetünk is volt, sajnos ezeket nem tudtuk kihasználni, utána viszont könnyű gólokat engedtünk védekezési hibáinkból az ellenfélnek. Egyébként a realitáshoz hozzá tartozik, hogy a mai mérkőzésen jobb volt az ellenfél.
Máté Péter: – Rosszul a kezdtük a mérkőzést, mert a Tiszaújváros hamar vezetést szerezhetett volna. Nagy erőket mozgósítottunk, hogy megfordítsuk a meccset. Egy jó csapat otthonában sikerül nyerni és jó munkát kívánok Kondás Elemérnek.

 

Putnok FC – FC Hatvan  3–0 (3–0)
Putnok, 150 néző. V.: Pusztai (Balogh, Kondákor).
Putnok: Németh – Nagy R., Mihály B. (Kerekes, 84.), Zvara (Selmeci, 59.), Talpalló, Kocsis, Váradi, Tagai, Kercsó (Juhos, 59.), Jova, Angyal (Menyhért, 80.). Vezetőedző: Szala Ákos.
Hatvan: Sándor B. – Orvos (Bucsu, 46.), Kustudic, Dibusz, Benkó (Bodnár, 80.), Karácsony, Csuvikovszky, Skripek (Polgár, 46.), Királyházi (Cseh, 46.), Dinka, Sós (Klein, 76.). Vezetőedző: Zoran Spisljak. 
G.: Zvara (20., 24.), Jova (40.).
Szala Ákos: –  Az első félidőben kimondottan jól futballoztunk. Kombinatívan, bátran játszottunk és szép gólokat szereztünk. Az ellenfélre kellő nyomást tudtunk helyezni, aminek köszönhetően több hibába is bele tudtuk őket kényszeríteni. A második félidőre rányomta a bélyegét az elmúlt hetek eredménytelensége. Látszott a csapaton, hogy nagyon akarjuk a győzelmet, ezért kevesebb kockázatot vállaltunk. Ez természetes reakció: ilyenkor minden játékos óvja, félti a három pontot. Számunkra nem csak a pillanatnyi eredmény a fontos, hanem az irány. Az első félidőben azt a futballt láttam a pályán, ami a mi csapatunkra jellemző – szervezett, bátor és kezdeményező játékot. Erre lehet építeni a következő hetekben.
Zoran Spisljak: – Az első 20 percben pariban voltunk a Putnokkal. A bekapott gól nagyon megfogta a csapatot, több hibát is elkövettünk egymás után és a szünetre már 3–0-s hátrányban vonulhattunk. A második félidőben frissítettünk a csapaton, több fiatalt tettünk be és kontrákkal próbáltunk visszajönni a meccsbe. Sajnos gólt nem tudtunk szerezni, de nem is kaptunk. Sokat kell még dolgozni, hogy elérjük azt a szintet, ahol eredményesek lehetünk.

 

A további eredmények
Tiszafüredi VSE – Eger SE 4–3 (2–2)
Debreceni EAC – Füzesabony SC  2–0 (2–0)
Nyíregyháza Spartacus FC tartalék – Gödöllői SK  2–2 (0–0)

 

A bajnokság állása

  1. Bacsó Beton-Cigánd SE    14    9    4    1    28-11    31
    2. Tiszafüredi VSE    14    8    4    2    32-15    28
    3. Debreceni EAC    14    8    4    2    23-10    28
    4. Kisvárda MG tartalék    14    8    3    3    28-14    27
    5. Tarpa SC    14    7    3    4    21-14    24
    6. Debreceni VSC tartalék    14    6    4    4    29-19    22
    7. Putnok FC    14    6    3    5    21-19    21
    8. Sényő FC-ZMB Building    14    5    3    6    17-29    18
    9. DVTK tartalék F4R    14    5    2    7    23-26    17
    10. Eger SE    14    5    2    7    17-30    17
    11. Gödöllői SK    14    4    4    6    22-21    16
    12. Füzesabony SC    14    3    5    6    11-15    14
    13. Ózd-Sajóvölgye    14    3    5    6    23-30    14
    14. Termálfürdő FC Tiszaújváros    14    3    4    7    15-29    13
    15. Nyíregyháza SFC tartalék    14    3    3    8    20-29    12
    16. FC Hatvan    14    2    1    11    16-35    7

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu