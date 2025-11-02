Továbbra is élen a bodrogközi klub

Labdarúgás: NB III., Észak-Keleti csoport, 14. forduló:

Sényő FC-ZMB Building – Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–0)

Sényő, 150 néző. V.: Gindl (Deme, Vozár).

Sényő: Nagy – Vámos, Kapacina K., Vaskó, Gengeliczki, Fenyőfalvi, Schmidt (Gégény, 75.), Daróczi (Kozák, 70.), Végső, Mácsai, Konzili (Sztaroszta, 75.). Vezetőedző: Kapacina Valér.

Ózd: Pápai – Arday, Takács, Stefán, Bochkor, Komári, Magyar (Kapott, 85.), Korbély, Hadnagy, Zimányi (Szlifka, 46.), Szemere. Vezetőedző: Elek Ákos.

G.: Schmidt (25.), Kapacina K. (86. – 11-esből) ill. Hadnagy (54.), Korbély (84.).

Kapacina Valér: – később

Elek Ákos: – Az előző két mérkőzéssel ellentétben kifejezetten jól kezdtünk. 0-0-nál volt egy ajtó-ablak ziccerünk, az első félidő másként nézett volna ki, ha megszerezzük a vezetést. Védekezésben azokat a váltásokat, amiket ellenfelünk csinált, azokra jól felkészültünk egy-két hibától eltekintve. Az első félidőben többnyire a mi hibáinkból építkezett a Sényő, egy ilyen egyéni hiba után kaptuk a gólt. A félidőben frissítettem a csapatot, hasonló mentalitással játszottunk, mint az elsőben, sikerült is megfordítani a meccset. Rászolgáltunk volna a 3 pontra, azonban a második gólunk után egy véleményes 11-essel ki tudott egyenlíteni az ellenfél.





Bacsó Beton-Cigánd SE – Kisvárda Master Good tartalék 2–0 (0–0)

Cigánd, 300 néző. V.: Hajdú (Vrbovszki, Zahorecz).

Cigánd: Niczuly – Mrva, Horváth Z., Biró (Babics, 46.), Misák (Nikic, 86.), Király (Kertész, 76.), Girdán (Kardos, 76.), Syrota, Juhász, Vass, Králik. Vezetőedző: Kocsis János.

Kisvárda tartalék: Hrabina – Kozachuk, Adayilo (Scsadej, 80.), Tenkács (Németh, 54.), Abdullahi (Priamov, 62.), Vepryk, Szikszai, Stefan, Balogun, Koliada, Yazhyk. Vezetőedző: Törtei Tamás.

G.: Babics (51., 94.).

Kiállítva: Stefan (27.).

Kocsis János: – később

Törtei Tamás: – Ezt a mai mérkőzést nem nyerhettük meg! Jó lenne a jövőbe látni, mert ha a hét elején tudom, hogy ezt a mérkőzést már lejátszották, akkor lett volna két hetünk felkészülni a Gödöllő elleni hazai bajnokira. Így egy hét felkészülés ment a kukába!



Termálfürdő FC Tiszaújváros – Debreceni VSC tartalék 1–3 (1–3)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Varga (Szilágyi, Benkő).

Tiszaújváros: Hornyák – Erdei, Bernáth (Dezsényi, 73.), Tóth B., Farkas, Varga, Nagy G., Papp, Batta (Orosz, 84.), Bencsík (Barta, 60.), Lehóczki. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Debrecen tartalék: Erdélyi – Mona, Vazquez (Bökönyi, 60.), Patai (Doktor, 72.), Egri, Sánta (Gyenti, 72.), Asztalos (Tóth, 46.), Farkas, Hornyák, Perpék, Siluet (Batai, 60.). Vezetőedző: Máté Péter.

G.: Tóth B. (41.) ill. Vaquez (8.), Egri (32.), Hornyák (37.).

Kiállítva: Nagy G. (65.).

Kondás Elemér: – Jól kezdtük a mérkőzést, kettő helyzetünk is volt, sajnos ezeket nem tudtuk kihasználni, utána viszont könnyű gólokat engedtünk védekezési hibáinkból az ellenfélnek. Egyébként a realitáshoz hozzá tartozik, hogy a mai mérkőzésen jobb volt az ellenfél.

Máté Péter: – Rosszul a kezdtük a mérkőzést, mert a Tiszaújváros hamar vezetést szerezhetett volna. Nagy erőket mozgósítottunk, hogy megfordítsuk a meccset. Egy jó csapat otthonában sikerül nyerni és jó munkát kívánok Kondás Elemérnek.

Putnok FC – FC Hatvan 3–0 (3–0)

Putnok, 150 néző. V.: Pusztai (Balogh, Kondákor).

Putnok: Németh – Nagy R., Mihály B. (Kerekes, 84.), Zvara (Selmeci, 59.), Talpalló, Kocsis, Váradi, Tagai, Kercsó (Juhos, 59.), Jova, Angyal (Menyhért, 80.). Vezetőedző: Szala Ákos.

Hatvan: Sándor B. – Orvos (Bucsu, 46.), Kustudic, Dibusz, Benkó (Bodnár, 80.), Karácsony, Csuvikovszky, Skripek (Polgár, 46.), Királyházi (Cseh, 46.), Dinka, Sós (Klein, 76.). Vezetőedző: Zoran Spisljak.

G.: Zvara (20., 24.), Jova (40.).

Szala Ákos: – Az első félidőben kimondottan jól futballoztunk. Kombinatívan, bátran játszottunk és szép gólokat szereztünk. Az ellenfélre kellő nyomást tudtunk helyezni, aminek köszönhetően több hibába is bele tudtuk őket kényszeríteni. A második félidőre rányomta a bélyegét az elmúlt hetek eredménytelensége. Látszott a csapaton, hogy nagyon akarjuk a győzelmet, ezért kevesebb kockázatot vállaltunk. Ez természetes reakció: ilyenkor minden játékos óvja, félti a három pontot. Számunkra nem csak a pillanatnyi eredmény a fontos, hanem az irány. Az első félidőben azt a futballt láttam a pályán, ami a mi csapatunkra jellemző – szervezett, bátor és kezdeményező játékot. Erre lehet építeni a következő hetekben.

Zoran Spisljak: – Az első 20 percben pariban voltunk a Putnokkal. A bekapott gól nagyon megfogta a csapatot, több hibát is elkövettünk egymás után és a szünetre már 3–0-s hátrányban vonulhattunk. A második félidőben frissítettünk a csapaton, több fiatalt tettünk be és kontrákkal próbáltunk visszajönni a meccsbe. Sajnos gólt nem tudtunk szerezni, de nem is kaptunk. Sokat kell még dolgozni, hogy elérjük azt a szintet, ahol eredményesek lehetünk.

A további eredmények

Tiszafüredi VSE – Eger SE 4–3 (2–2)

Debreceni EAC – Füzesabony SC 2–0 (2–0)

Nyíregyháza Spartacus FC tartalék – Gödöllői SK 2–2 (0–0)

A bajnokság állása