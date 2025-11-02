november 2., vasárnap

Achilles névnap

Harmadik vonal

18 perce

Továbbra is élen a bodrogközi klub

Címkék#Bacsó Beton-Cigánd SE#megyei foci#Putnok FC

Újabb fordulót rendeztek. A Cigánd hazai környezetben lépett pályára.

A labdarúgó NB III., Észak-Keleti csoport, 14. fordulójában vasárnap négy vármegyei klub is pályára lépett. A tabella élen álló Cigánd a második helyezett Kisvárda Master Good tartalékcsapatát látta vendégül. A bodrogköziek kétgólos győzelmet ünnepelhettek, úgy hogy bő egy órát emberelőnyben játszottak. Az Ózd a Sényő otthonában gyűjtött be egy pontot, a Putnok hazai pályán diadalmaskodott, míg a Tiszaújváros vereséget szenvedett. Íme az eredmények:

Cigánd
A Cigánd újabb győzelmet aratott. Fotó: Kisvárda FC

Cigánd: Babics dupla

Labdarúgás: NB III., Észak-Keleti csoport, 14. forduló:

Sényő FC-ZMB Building – Ózd-Sajóvölgye  2–2 (1–0)
Sényő, 150 néző. V.: Gindl (Deme, Vozár).
Sényő: Nagy – Vámos, Kapacina K., Vaskó, Gengeliczki, Fenyőfalvi, Schmidt (Gégény, 75.), Daróczi (Kozák, 70.), Végső, Mácsai, Konzili (Sztaroszta, 75.). Vezetőedző: Kapacina Valér.
Ózd: Pápai – Arday, Takács, Stefán, Bochkor, Komári, Magyar (Kapott, 85.), Korbély, Hadnagy, Zimányi (Szlifka, 46.), Szemere. Vezetőedző: Elek Ákos.
G.: Schmidt (25.), Kapacina K. (86. – 11-esből) ill. Hadnagy (54.), Korbély (84.).
Kapacina Valér: – később
Elek Ákos: – később
 

Bacsó Beton-Cigánd SE – Kisvárda Master Good tartalék  2–0 (0–0)
Cigánd, 300 néző. V.: Hajdú (Vrbovszki, Zahorecz).
Cigánd: Niczuly – Mrva, Horváth Z., Biró (Babics, 46.), Misák (Nikic, 86.), Király (Kertész, 76.), Girdán (Kardos, 76.), Syrota, Juhász, Vass, Králik. Vezetőedző: Kocsis János.
Kisvárda tartalék: Hrabina – Kozachuk, Adayilo (Scsadej, 80.), Tenkács (Németh, 54.), Abdullahi (Priamov, 62.), Vepryk, Szikszai, Stefan, Balogun, Koliada, Yazhyk. Vezetőedző: Törtei Tamás.
G.: Babics (51., 94.).
Kiállítva: Stefan (27.).
Kocsis János: – később
Törtei Tamás: – Ezt a mai mérkőzést nem nyerhettük meg! Jó lenne a jövőbe látni, mert ha a hét elején tudom, hogy ezt a mérkőzést már lejátszották, akkor lett volna két hetünk felkészülni a Gödöllő elleni hazai bajnokira. Így egy hét felkészülés ment a kukába!


Termálfürdő FC Tiszaújváros – Debreceni VSC tartalék  1–3 (1–3)
Tiszaújváros, 150 néző. V.: Varga (Szilágyi, Benkő).
Tiszaújváros: Hornyák – Erdei, Bernáth (Dezsényi, 73.), Tóth B., Farkas, Varga, Nagy G., Papp, Batta (Orosz, 84.), Bencsík (Barta, 60.), Lehóczki. Vezetőedző: Kondás Elemér.
Debrecen tartalék: Erdélyi – Mona, Vazquez (Bökönyi, 60.), Patai (Doktor, 72.), Egri, Sánta (Gyenti, 72.), Asztalos (Tóth, 46.), Farkas, Hornyák, Perpék, Siluet (Batai, 60.). Vezetőedző: Máté Péter.
G.: Tóth B. (41.) ill. Vaquez (8.), Egri (32.), Hornyák (37.).
Kiállítva: Nagy G. (65.). 
Kondás Elemér: – Jól kezdtük a mérkőzést, kettő helyzetünk is volt, sajnos ezeket nem tudtuk kihasználni, utána viszont könnyű gólokat engedtünk védekezési hibáinkból az ellenfélnek. Egyébként a realitáshoz hozzá tartozik, hogy a mai mérkőzésen jobb volt az ellenfél.
Máté Péter: – Rosszul a kezdtük a mérkőzést, mert a Tiszaújváros hamar vezetést szerezhetett volna. Nagy erőket mozgósítottunk, hogy megfordítsuk a
meccset. Egy jó csapat otthonában sikerül nyerni és jó munkát kívánok Kondás Elemérnek.

 

Putnok FC – FC Hatvan  3–0 (3–0)
Putnok, 150 néző. V.: Pusztai (Balogh, Kondákor).
Putnok: Németh – Nagy R., Mihály B. (Kerekes, 84.), Zvara (Selmeci, 59.), Talpalló, Kocsis, Váradi, Tagai, Kercsó (Juhos, 59.), Jova, Angyal (Menyhért, 80.). Vezetőedző: Szala Ákos.
Hatvan: Sándor B. – Orvos (Bucsu, 46.), Kustudic, Dibusz, Benkó (Bodnár, 80.), Karácsony, Csuvikovszky, Skripek (Polgár, 46.), Királyházi (Cseh, 46.), Dinka, Sós (Klein, 76.). Vezetőedző: Zoran Spisljak. 
G.: Zvara (20., 24.), Jova (40.).
Szala Ákos: – később
Zoran Spisljak: – később

 

A további eredmények
Tiszafüredi VSE – Eger SE 4–3 (2–2)
Debreceni EAC – Füzesabony SC  2–0 (2–0)
Nyíregyháza Spartacus FC tartalék – Gödöllői SK  2–2 (0–0)

 

 

 

 

