Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Közép csoport, 11. forduló:

Kisgyőr – Borsodivánka 1–4 (1–1)

Kisgyőr, 50 néző. V.: Séra (Mészáros, Fancsalszki).

Kisgyőr: Batári – Kékedi (Emődi), Ludman, Lakatos, Rózsa, Késely, Török (Barsi), Fazekas, Petruska, Ficsor, Németh. Edző: Fejes Gábor. Borsodivánka: Fodor – Hegedüs, Varga L., Viktor Á., Kassai, Bernáth, Waldhauser, Bartók, Pintér, Nyeste(Okos), Fejes. Elnök: Fodor László. G.: Németh, ill. Bernáth (2), Nyeste, Waldhauser. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Fejes Gábor: – Hiába a Mindenszentek, hiába a Halottak napja mi ma sem támadtunk fel. Borzasztó gólokat kaptunk. Nekünk nem jó ha vezetést szerzünk. Gratulálok a Borsodivánkának és a játékvezetőknek.

Fodor László: – Hibátlan játékvezetés mellett rendkívül sportszerű ellenfél ellen a türelmes játékunk magabiztos győzelmet eredményezett. Háromból három! Két meccs van hátra a sírból lehet még várat is építenünk!

Köröm – Harsány 6–3 (3–1)

Köröm, 150 néző. V.: Nagy S. (Iván K., Solymosi).

Köröm: Nagy Á. – Almádi, Farkas L., Kiss S., Rontó Á. (Nagy J.), Homenszki (Rontó P.), Farkas Sz. (Horváth R.), Farkas G. (Vadászi), Farjas M., Nótár (Turi), Jávorszki. Csapatvezető: Tóth Tibor. Harsány: Bene – Illovai, Sugár, Szabó Zs., Gável, Pásztor, Pusztai, Balogh A., Vaszilkó, Bereczki, ÉLiás. Csapatvezető: Illovai Norbert. G.: Farkas M. (2), Rontó (2), Horváth R., Turi, ill. Vaszilkó (2), Illovai. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Tóth Tibor: – Beérett az edzések munkája! A helyzeteink felét már berúgtuk. Folytatjuk tovább a munkát.

Illovai Norbert: – Gratulálok a hazaiaknak.

Nyékládháza – Bogács 1–1 (1–1)

Nyékládháza, 50 néző. V.: Majoros (Granoviter, Bóta).

Nyékládháza: Galuska (Kiss M.) – Szauervein, Erőss (Bobik), Dósa, Váradi J., Vangor (Sohajda), Csörgő (Chick), Fizer B., Váradi P., Lakatos, Fizer R. Edző: Sohajda Zsolt. Bogács: Szabó L. – Szitai, Domján, Czeglédi, Nagy L., Pap M., Stefanecz (Kalmár), Varga P., Nagy M., Csörgö, Kiss A. Edző: Czeglédi Márk. G.: Vangor, ill. Varga P. Kiállítva: Váradi P. (92.). Jók: az egész csapat, ill. Varga P., Nagy L., Csörgő, Pap M.

Sohajda Zsolt: – Összességében elégedett vagyok a csapattal. Végig koncentráltan játszottunk most ebből egy pont lett. További sok sikert Bogácsnak.

Czeglédi Márk: – Hiába uraltuk a mérkőzést, mezőnyfölényünket nem tudtuk előnyre váltani. Javítani kell a támadó játékunkon, ha az ilyen meccseket meg akarjuk nyerni. A továbbiakban sok sikert Nyéknek.

