Győző névnap

Sors

Ha így folytatja, könnyen lehet, hogy értékesítik a piacon a szélvészgyors csatárt

A DVTK a hét végén kikapott. Acolatse volt az egyetlen találat szerzője.

Ha így folytatja, könnyen lehet, hogy értékesítik a piacon a szélvészgyors csatárt

A DVTK labdarúgó csapata a fizz liga legutóbbi fordulójában hazai környezetben szenvedett vereséget. A Diósgyőrt az Újpest győzte le az Andrássy úti Arénában, 3-1-re, úgy, hogy a fővárosi lila-fehérek a második félidőt emberhátrányban játszották, Bese kiállítása miatt. A házigazdák gólját – amely vezető találat volt – Acolatse szerezte, a 23. percben, 11-esből. A diósgyőri légiósnak ez volt szezonbeli 4. találata, amivel vezeti a házi góllövőlistát, holtversenyben Babossal. A hivatalos adatok szerint a holland-ghánai futballista 64 NB I-es összecsapásán eddig 12 gólt ért el a miskolci klubban.

Acolatse
Acolatse 55 percet játszott az Újpest ellen Fotó: Vajda János

Acolatse 11-ese a fináléban

Elton Acolatse 2023 júliusában érkezett a DVTK-hoz, a 23/24-es évadban 24/2, a 24/25-ös bajnokságban 28/6 volt a mérlege (most 12/4). Az 1995. július 25-én Amszterdamban született támadónak a Jong Ajax mellett korábban volt klubja a belga Westerloo, FC Bruges, Sint-Truidense, az izraeli Hapóél Beér-Seva, és MSZ Asdód, közte a török Bursaspor. A holland korosztályos válogatottakban összesen 19-szer szerepelt, 2012-ben tagja volt az U17-es Eb-t nyert együttesnek, a németek elleni fináléban, a büntetőpárbajban 11-est értékesített. A 30 éves játékos DVTK-val kötött kontraktusa 2027 nyarán, június 30-án jár le, nem lenne meglepő, ha a Diósgyőr jövő nyáron értékesítené a piacon. A magyar szinten rendkívül gyors Acolatse jelenlegi értéke 450 ezer euro, de 5 éve volt 1,6 millió is. 
