1 órája
A Zemplénben zárul a ralibajnokság
Az idei utolsó futam következik. A Zemplén Rally idén is várja az érdeklődőket.
Fotó: Magánarchívum
A tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is Szerencs központtal, a TippmixPRO Zemplén Rally-val zárul a HUMDA Országos Rallye Bajnokság. Az idei ötödik, egyben utolsó versenyhétvégéjét november 7-9-e között rendezik meg. Az abszolút elsőség kérdése ugyan már eldőlt - a bajnok a Német Gábor-Németh Gergely kettős lett -, ettől függetlenül a szüret utáni időszakban izgalmas hétvége vár mindazokra, akik kilátogatnak valamelyik helyszínre. A rendező Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zrt. (ÉMAM Zrt.) olyan háromnapos, kompakt programot állított össze, amely a benevezett versenyzők és az érdeklődő szurkolók számára is élvezetes, emlékezetes lesz. Az ÉMAM Zrt. stratégiai partnere idén is a legnagyobb régiós multisport klub, a DVTK.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Zemplén Rally: a szezonzárón komoly csaták várhatóak
- Több kategóriában is vannak még nyitott kérdések, de abszolútban a második és a harmadik helyezés sem dőlt el, ezért bízom benne, hogy komoly csatákat is láthatunk majd a három nap folyamán - fogalmazott Jacsó Tibor, ÉMAM Zrt. vezérigazgatója, főszervező. - A szervezési munka már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, de nyilván a feladatok most sűrűsödtek fel, ami természetesen kitart egészen a futam végéig. A Zemplén hol erősebben, hol kicsit kevésbé, de mindig jelen volt a magyar rali életében. Boldog vagyok, hogy a tavalyi után ismét ezen a helyszínen fogadhatjuk a magyar bajnokság mezőnyét, hiszen csodálatos környéken és sportszakmai szempontból nagyszerű utakon fogadhatjuk a versenyzőket. A gyorsasági szakaszokban a 2024-es évhez képest tervezünk változásokat, mégpedig azért, hogy a benevezett párosok számára ezúttal is kihívást jelentsen a verseny, ne korábbi beidegződés alapján nyomják a gázpedált.
A TippmixPRO Zemplén Rally a szüret utáni időszakra esik, a táj szépsége azonban ekkor is lenyűgöző. Akkor pedig különlegesen, ha a színek kavalkádja benzingőzzel párosul. A bajnokság záró futama egyben azt is jelenti, hogy a tájegység idegenforgalmi időszakát is sikerül meghosszabbítani.
- Az eseménynek ezúttal is számos segítője van, stratégiai partnerként azonban ismét a DVTK áll az ÉMAM Zrt. mellett - tette hozzá dr. Világi Péter, a DVTK kommunikációs igazgatója. - Tavaly kiváló együttműködés indult el Szerencs városával, ahol a rajt és a célceremóniát tartottuk, és a szervizparkot is itt állítottuk fel. Éppen ezért idén is ebben a gyönyörű zempléni városban táborozunk le. A Rákóczi-vár és a cukorgyár területe ismét olyan pontja lesz a szezonzárónak, ahol testközelből is találkozhatnak a szurkolók a versenyzőkkel, megnézhetik az autókat. Itt azok is találkozhatnak a főszereplőkkel, akik esetleg a pálya szélére nem tudnak kimenni. Mindenképpen érdemes a naptárba beírni ezt a három napot, hiszen a rali ebben a régióban továbbra is rendkívül népszerű, sokakat mozgat meg. Hazánk legjobb versenyzőit és a különleges versenyautókat továbbra is nagyon sokan szeretnék látni.
A HUMDA Országos Rally Bajnokságot 2025-ben Német Gábor és Németh Gergely nyerte meg, a dobogó további két fokára azonban reálisan még három egység pályázhat. Emellett több kategóriában is nyitva van még a helyezések sorsa, amelyek kivétel nélkül a TippmixPRO Zemplén Rallyn dőlnek majd el.
A HUMDA Országos Rally Bajnokság állása
- Német Gábor, Németh Gergely (Škoda Fabia RS) 135 pont (már bajnokok)
2. Tóth Tibor, Szabó József (Škoda Fabia RS rally2) 99,5 pont
3. Turán Frigyes, Zsíros Gábor (Škoda Fabia RS) 92 pont
4. Bodolai László, Deák Attila (Ford Fiesta R5 MkII)) 71,5 pont
5. Trencsényi József, Verba Gábor (Škoda Fabia RS) 71,5 pont
6. Ollé Sasa, Ollé Rebeka (Škoda Fabia EVO) 65 pont