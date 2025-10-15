A Zemplénben zárul a ralibajnokság

A tavalyihoz hasonlóan ebben az évben is Szerencs központtal, a TippmixPRO Zemplén Rally-val zárul a HUMDA Országos Rallye Bajnokság. Az idei ötödik, egyben utolsó versenyhétvégéjét november 7-9-e között rendezik meg. Az abszolút elsőség kérdése ugyan már eldőlt - a bajnok a Német Gábor-Németh Gergely kettős lett -, ettől függetlenül a szüret utáni időszakban izgalmas hétvége vár mindazokra, akik kilátogatnak valamelyik helyszínre. A rendező Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zrt. (ÉMAM Zrt.) olyan háromnapos, kompakt programot állított össze, amely a benevezett versenyzők és az érdeklődő szurkolók számára is élvezetes, emlékezetes lesz. Az ÉMAM Zrt. stratégiai partnere idén is a legnagyobb régiós multisport klub, a DVTK.

A Zemplén Rally futamát a szüret után rendezik. Fotó: magánarchívum

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Zemplén Rally: a szezonzárón komoly csaták várhatóak

- Több kategóriában is vannak még nyitott kérdések, de abszolútban a második és a harmadik helyezés sem dőlt el, ezért bízom benne, hogy komoly csatákat is láthatunk majd a három nap folyamán - fogalmazott Jacsó Tibor, ÉMAM Zrt. vezérigazgatója, főszervező. - A szervezési munka már hónapokkal ezelőtt elkezdődött, de nyilván a feladatok most sűrűsödtek fel, ami természetesen kitart egészen a futam végéig. A Zemplén hol erősebben, hol kicsit kevésbé, de mindig jelen volt a magyar rali életében. Boldog vagyok, hogy a tavalyi után ismét ezen a helyszínen fogadhatjuk a magyar bajnokság mezőnyét, hiszen csodálatos környéken és sportszakmai szempontból nagyszerű utakon fogadhatjuk a versenyzőket. A gyorsasági szakaszokban a 2024-es évhez képest tervezünk változásokat, mégpedig azért, hogy a benevezett párosok számára ezúttal is kihívást jelentsen a verseny, ne korábbi beidegződés alapján nyomják a gázpedált.

A TippmixPRO Zemplén Rally a szüret utáni időszakra esik, a táj szépsége azonban ekkor is lenyűgöző. Akkor pedig különlegesen, ha a színek kavalkádja benzingőzzel párosul. A bajnokság záró futama egyben azt is jelenti, hogy a tájegység idegenforgalmi időszakát is sikerül meghosszabbítani.