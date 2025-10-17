,,Az ősszel a Zemplénnek olyan varázsa van, ami egyedülálló"

A Borsod Online sportos podcastjének legutóbbi vendége, Marosréti Ervin, a Zemplén Rally sajtófőnöke volt. Az adásból kiderül, hogy a szezonzáró futamot miért halasztották el két héttel. A HUMDA Országos Ralibajnokság utolsó futamát, a Zemplén Rallyt november 7-9. között rendezik meg. A Zemplén Rally mindig különleges helyet foglal el a hazai autósportban, ez az idén sem lesz másként. A verseny sajtófőnöke mesélt arról, hogyan került közel a rali világához, és miként lett az ország egyik legnagyobb futamának kommunikációs felelőse. Egy ekkora rendezvényen rengeteg szervezési és sajtófeladat hárul a csapatra, hiszen több napos eseményről, komoly médiaképviseletről és hatalmas nézői érdeklődésről van szó. A Zemplén Rally különlegességét a gyönyörű környezet, a változatos pályák és a technikás gyorsaságik adják, amelyek minden évben próbára teszik a versenyzőket.

A Zemplén Rally sajtófőnöke, Marosréti Ervin beszélt a szezonzáró futam érdekességeiről. Fotó: Ráski Gergő

A Zemplén Rally iránt idén is hatalmas az érdeklődés

A beszélgetésben szó esik arról, hogy a DVTK stratégia partnerként segíti az eseményt, erősítve a régió sport és régió kapcsolatát. A központ ezúttal is Szerencs városa lesz. Az eszmecseréből az is kiderül, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén méltán nevezhető-e a rally fellegvárának, és hogy mely szakaszokon versenyezhetnek a nevezett pilóták. Szóba került az is, hogy mely autók és csapatok domináltak az utóbbi években. Végezetül a podcastból fény derül arra is, hogy mennyit számíthat az időjárás, és vajon ott lesz-e a már bajnoki címet szerző miskolci Német Gábor a szezonzárón.