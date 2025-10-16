Komplexebb társasággal vág neki a bronzérmes

Röplabda. Elérkezett a pillanat, elindul az élvonalbeli férfi röplabda-bajnokság, a TippmixPro Extraliga 2025/2026-os idénye. Az 1. fordulóban hétfőn este lép pályára az észak-borsodi csapat. A Vegyész RC Kazincbarcika a legutóbbi bajnoki kiírást az előkelő harmadik helyen zárta a két nagycsapat, a bajnok MÁV Előre és a Fino Kaposvár mögött, míg a Magyar Kupában ezüstéremnek örülhettek. Az észak-borsodiak hétfőn 20 órától a Dunaújvárosi KSE alakulatával találkoznak a Don Bosco Sportközpontban.

A Vegyész RC Kazincbarcika hazai pályán kezdi az évadot Fotó: VRCK

Vegyész RC: erősítést jelentenek

– Várjuk már a szezonkezdetet, mert azt gondolom, jól mentünk az utóbbi edzőmeccseken – mondta Toronyai Miklós, az észak-borsodiak vezetőedzője. – Idén papíron gyengébb ellenfelekkel találkozunk a szezon elején, leszámítva talán a miskolciakat, nem megbántva másokat. Tavaly azért belenyúltunk rendesen a szezon elején... Amit az alapozás során gyakoroltunk és munkát elvégeztünk, ki kell, hogy jöjjön a bajnokság során. Ha ki tudjuk magunkból azt hozni, ami bennünk van, éremért küzdhetünk idén is, mindkét sorozatban. Többen pályáznak a négy közé jutásért, közülük kiemelkedik a Kaposvár és a MÁV Előre, de ott a Debrecen, a Pénzügyőr és a MAFC is, valamint még szólni kell a három légióst foglalkoztató MEAFC-ról is. Feladóposzton erősödtünk, mert Igor Gniecki és Török Soma is jó szintet képviselnek, és ezt a felkészülés során bizonyították is. Átló poszton két saját nevelésű játékost hívtunk haza, Árva Milán és Bibók Balázs is abszolút erősítést jelent, míg négyesütőben Leandro Lescay jött harmadiknak Péter Márton és Péter Benedek mellé. Illetve ott vannak a fiatalok, akik mutattak szép dolgokat a felkészülési időszakban. Összességében szerintem ez komplexebb társaság, így több lehetőség lesz a rotálásra.

A szakvezető tehát elsorolta az új röplabdázókat, mellettük még Lukács Dániel került fel az utánpótlásból. Távozott Barcikáról Miklósi-Sikes Zétény (?), Csordás László (ÓSSC), Óhidi Richárd (DEAC), Kisházi Valentin (?), Davi Pozzobon (Pénzügyőr), valamint Borislav Nikolov (Hamar, izlandi).

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!