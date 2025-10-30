Az egyik búcsúzott, a másik már félig továbbment

A röplabda Magyar kupa 2025/2026-os sorozat elkezdődött két vármegyei csapat számára is. A nőknél a DVTK Ongropack szerda este hazai pályán játszott, míg a férfiaknál a Vegyész RC Kazincbarcika idegenben. A piros-fehérek kikaptak, így kiestek, míg az észak-borsodiak megnyugtató előnyt gyűjtöttek a visszavágóra.

A Vegyész RC nem vesztett szettet Szolnokon Fotó: VRK-montázs

Nők, selejtező

DVTK Ongropack – TFSE 0:3 (-16, -14, -9)

Miskolc, Szent György Szabadidő- és Sportcsarnok, 120 néző. V.: Kósa, Radasovszki.

DVTK Ongropack: Egri K. 6, Farkas F. 3, Tamás-Szabó 3, Egri B. 3, Németh B. 5, Krachler 8. Csere: Lóczi, Bari (liberók), Cservenyák, Kovács L. Vezetőedző: Blázsovics Péter.

Blázsovics Péter: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, de ennek ellenére az első szettben remekül küzdöttek a lányok, ez kifejezetten tetszett. A második szettre ellaposodtunk, a csapat talán túl hamar elfogadta, hogy a TFSE egy jobb csapat. Ellenfelünk nagyon stabilan játszott, jó volt a blokkmunkájuk, nehezen tudtunk támadni, valamint a minőségi ütéseinket az elmúlt mérkőzéseken nem igazán fogták meg az ellenfeleink. Most minden vissza vagy épp felpattant róluk. Ez a különbség jelenleg a két csapat között. Az első szettel elégedett vagyok, a mutatott játékkal és hozzáállással annyira nem.

Továbbjutott: TFSE

Vegyész RC: Lescay 12 pont

Férfiak, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés

Szolnoki RK-SC SI – Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-18, -17, -20)

Szolnok, Tiszaliget Sportcsarnok, 189 néző. V.: Takács, Tillmann.

Vegyész: Gniecki 1, Lescay 12, Garan 5, Árva 6, Péter M. 6, Cziczlavicz 7. Csere: Kiss, Fecske (liberók), Melher 2, Török 2, Péter B. 3, Bibók 8. Vezetőedző: Toronyai Miklós.

Toronyai Miklós: – Eggyel közelebb kerültünk a legjobb nyolc közé, de jövő héten még lesz egy visszavágó. Abszolút nem voltunk alázatosak, ebből kifolyólag úgy érzem, nem tiszteltük úgy az ellenfelünket, ahogy illett volna. A szolnoki fiatalok ügyesen játszotta k. Nekünk a győzelem volt a fontos, de javulnunk kell, és mindenki ellen a maximumot nyújtani.

A visszavágót november 5-én, 20 órától rendezik Kazincbarcikán.