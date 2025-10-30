október 30., csütörtök

Alfonz névnap

20°
+16
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kupa

3 órája

Az egyik búcsúzott, a másik már félig továbbment

Címkék#DVTK röplabda#Vegyész RC Kazincbarcika#röplabda

Kupameccsen léptek pályára a borsodi csapatok. A Vegyész RC simán nyert.

Az egyik búcsúzott, a másik már félig továbbment

A röplabda Magyar kupa 2025/2026-os sorozat elkezdődött két vármegyei csapat számára is. A nőknél a DVTK Ongropack szerda este hazai pályán játszott, míg a férfiaknál a Vegyész RC Kazincbarcika idegenben. A piros-fehérek kikaptak, így kiestek, míg az észak-borsodiak megnyugtató előnyt gyűjtöttek a visszavágóra.

Vegyész RC
A Vegyész RC nem vesztett szettet Szolnokon Fotó: VRK-montázs

Nők, selejtező
DVTK Ongropack – TFSE 0:3 (-16, -14, -9)
Miskolc, Szent György Szabadidő- és Sportcsarnok, 120 néző. V.: Kósa, Radasovszki.
DVTK Ongropack: Egri K. 6, Farkas F. 3, Tamás-Szabó 3, Egri B. 3, Németh B. 5, Krachler 8. Csere: Lóczi, Bari (liberók), Cservenyák, Kovács L. Vezetőedző: Blázsovics Péter.
Blázsovics Péter: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, de ennek ellenére az első szettben remekül küzdöttek a lányok, ez kifejezetten tetszett. A második szettre ellaposodtunk, a csapat talán túl hamar elfogadta, hogy a TFSE egy jobb csapat. Ellenfelünk nagyon stabilan játszott, jó volt a blokkmunkájuk, nehezen tudtunk támadni, valamint a minőségi ütéseinket az elmúlt mérkőzéseken nem igazán fogták meg az ellenfeleink. Most minden vissza vagy épp felpattant róluk. Ez a különbség jelenleg a két csapat között. Az első szettel elégedett vagyok, a mutatott játékkal és hozzáállással annyira nem.
Továbbjutott: TFSE

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Vegyész RC: Lescay 12 pont

Férfiak, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés
Szolnoki RK-SC SI – Vegyész RC Kazincbarcika 0:3 (-18, -17, -20)
Szolnok, Tiszaliget Sportcsarnok, 189 néző. V.: Takács, Tillmann.
Vegyész: Gniecki 1, Lescay 12, Garan 5, Árva 6, Péter M. 6, Cziczlavicz 7. Csere: Kiss, Fecske (liberók), Melher 2, Török 2, Péter B. 3, Bibók 8. Vezetőedző: Toronyai Miklós.
Toronyai Miklós: – Eggyel közelebb kerültünk a legjobb nyolc közé, de jövő héten még lesz egy visszavágó. Abszolút nem voltunk alázatosak, ebből kifolyólag úgy érzem, nem tiszteltük úgy az ellenfelünket, ahogy illett volna. A szolnoki fiatalok ügyesen játszotta k. Nekünk a győzelem volt a fontos, de javulnunk kell, és mindenki ellen a maximumot nyújtani.
A visszavágót november 5-én, 20 órától rendezik Kazincbarcikán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu