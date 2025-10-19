október 19., vasárnap

Mennyei megyei

1 órája

,,Rúgtunk 4 kapufát, de a 0–5 miatt felesleges magyarázkodni. Remélem, a nyilatkozás az nem számít sporttevékenységnek"

Címkék#megyei foci#Vatta#Kisgyőr

Gólokban nem volt hiány a Közép csoportban. A Vatta hazai környezetben lépett pályára.

,,Rúgtunk 4 kapufát, de a 0–5 miatt felesleges magyarázkodni. Remélem, a nyilatkozás az nem számít sporttevékenységnek"

Fotó: Takacs Joci

A labdarúgó vármegyei II. osztály, Közép csoport, 9. fordulójában vasárnap hat találkozót rendeztek. A Vatta gólzáporos mérkőzésen múlta felül ellenfelét.

Vatta
A Vatta otthon tartotta a három pontot. Fotó: Takacs Joci

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Vatta: Janó dupla

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Közép csoport, 9. forduló

Kisgyőr – Bogács 0–5 (0–1)
Kisgyőr, 50 néző. V.: Fülöp N. (Fülöp G., dr. Pocsai).
Kisgyőr: Besenyei – Garai, Ludman (Németh), Lakatos (Borbély), Szabó G. (Emődi), Török, Rózsa, Késely, Ficsor, Petruska G., Petruska L.(Barsi). Edző: Fejes Gábor. Bogács: Szabó L. – Domján, Czeglédi, Nagy L. (Nagy M.), Pap M., Kalmár (Szitai), Salavári, Varga P., Pozsomai, Csörgő, Kiss A. (Nyitrai). Edző: Czeglédi Márk. G.: Czeglédi (2), Pozsomai (2), Szitai. Jók: Besenyei, ill. az egész csapat.
Fejes Gábor: – Rúgtunk 4 kapufát, de a 0–5 miatt felesleges magyarázkodni. Remélem, a nyilatkozás az nem számít sporttevékenységnek. Bár itt már minden előfordulhat. Gratulálok a vendégeknek.
Czeglédi Márk: – Az első félidő alakulhatott volna rosszabbul is, ha a hazaiaknak a 3 kapufa befelé pattan. A szerencse most mellettünk állt, de a második félidőben sokat tettünk a győzelemért. Végre egy kapott gól nélküli mérkőzés. A továbbiakban sok sikert Kisgyőrnek.

Köröm – Mályi 1–2 (1–1)
Köröm, 150 néző. V.: Hullár (Porkoláb, Tamás J.). 
Köröm: Nagy Á. – Almádi, Kiss S., Rontó Á., Homenszki (Nagy J.), Horváth R. (Rontó P.), Farkas Sz., Farkas G. (Vadászi), Farkas M., Nótár, Jávorszki.  Csapatvezető: Tóth Tibor. Mályi: Kiss G. – Hideg-Almási, Fojt, Matyi (Almási), Paczók (Baba), Miklós D., Barna, Pál Z., Takács, Stumpf, Victor M. Edző. Kovács György. G.: Horváth R., ill. Miklós D., Hideg-Almási. Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.
Tóth Tibor: – A helyzeteit jobban kihasználó csapat nyert. Gratulálok nekik.
Kovács György: – Küzdelmes, darálós meccsen vagyunk túl. Nagyon örülök a győzelemnek, mert tudjuk, hogy Körömben nyerni nehéz mindenkinek. Kicsit túl aggódtuk a mai napot, ami miatt nem a legjobb játékunkat mutattuk, de egy szép szabadrúgás góllal elhoztuk a 3 pontot. Gratulálok a srácoknak a  hozzáálláshoz. Hajrá Mályi!

Harsány – Borsodivánka 3–4 (0–2)
Harsány, 55 néző. V.: Görzsöny (Puzsár, Sári).
Harsány: Bene – Kocsis (Szabó Zs.), Szabó G., Gulyás (Gável), Rafael, Pásztor, Pusztai, Balogh, Vaszilkó, Bereczki, Éliás (Illovai). Csapatvezető: Illovai Norbert. Borsodivánka: Hegedüs – Varga L., Viktor Á., Nyeste, Bartók, Bernáth, Walthauser, Okos (Fejes), Nagy B., Kassi, Pintér. Elnök: Fodor László. G.: Rafael, Illovai, Pásztor, ill. Bernáth, Waldhauser, Hegedüs, Fejes. Jók: senki, ill. az egész csapat.
Illovai Norbert: – A kihagyott helyzetek mindig megbosszulják magukat. Ezután már csak futottunk az eredmény után.
Fodor László: – Minden sorozat megszakad egyszer, de közel álltunk, hogy 4-0 után is leadjuk. Innentől csak előre! Hajrá Ivánka!

Sajószöged – Tiszakeszi 7–3 (4–2)
Sajószöged, 150 néző. V.: Farkas (Fancsalszki, Mercz).
Sajószöged: Péter G. – Rémiás, Jávorszki, Kocsa (Illés R.), Horváth Sz., Sebők, Papp (Kis), Nagy L., Ujj (Kondor), Illés D., Káposzta. Edző: Rémiás Róbert. Tiszakeszi: Sófer – Balász L., Lévai, Károlyi (Egyed), Borza, Csanálosi (Bacsik), Kiss T. (Burai), Váradi, Dósa G. (Rontó), Balázs J., Dósa J. (Halász). Edző: Rontó Róbert. G.: Sebők (5 – egyet 11-esből), Illés D., Illés R., ill. Lévai (2 – egyet 11-esből), Váradi. Jók: Sebők (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.
Rémiás Róbert: – Gólgazdag mérkőzésen megérdemelt győzelem. Sok sikert a továbbiakban Tiszakeszi csapatának.
Rontó Róbert: – Megérdemelt hazai győzelem. Sok sikert a Szögednek!

Nyékládháza – Bükkábrány 3–2 (3–0)
Nyékládháza, 50 néző. V.: Molnár (Barnák, Némethy).
Nyékládháza: Galuska – Bárczi (Sohajda), Váradi J., Bőcsi, Vangor, Csörgő (Szauervein), Fizer B., Váradi P., Lakatos, Fizer R., Bobik. Edző: Sohajda Zsolt. Bükkábrány: Gulya – Tóth P., Bodzán, Sajtós, Balázs Á., Banu, Paczók, Pusoma, Kovács Á., Orosz, Hutter. Edző: Nagy László. G.: Bárczi (2), Csörgő, ill. Banu, Tóth B. Jók: az egész csapat, ill. senki.
Sohajda Zsolt: – Végig fegyelmezetten játszottunk. Ennek meg lett a gyümölcse. Gratulálok csapatomnak. További sok sikert Bükkábránynak.
Nagy László: – Gratulálok a hazai csapatnak.

Vatta – Cserépfalu 4–3 (3–2)
Vatta, 40 néző.  V.: Iván K. (Kriston, Fülöp Sz.).
Vatta: Tóth B. – Kis K., Kolompár Miklós, Merucza J. (Nagy L,), Kolompár Mihály (Farkas), Kis Z., Barta, Merucza B., Janó, Jakab Sz. (Lakatos G.), Jóner. Edző: Jóner Gábor. Cserépfalu: Kaló – Mészáros, Pozsomai, Farkas, Dudás, Boldizsár, Gál, Ádám B., Bálint A., Novák, Kriston. Edző: Bálint Attila. 
G.: Janó (2), Jakab Sz., Kis Z., ill. Farkas, Boldizsár, Mészáros. Kiállítva: Mészáros  (88.). Jók: Kis K., Jakab Sz., Kis Z., Janó, ill. az egész csapat.
Jóner Gábor: – Nem játszottunk jól. Szerencsére a győzelmet nem kell megmagyarázni! Sok sikert ellenfelünknek.
Bálint Attila: – Nem akar összejönni a győzelem, pedig ezen a mérkőzésen is sok helyzetünk volt. Eldönthettük volna a 3 pont sorsát. Fortuna nem segített és a végén egy megpattanó lövés eldöntötte a meccset. Gratulálok a  hazaiaknak. Jobbulást a megsérült sportbarátunknak.

 

Labdarúgás vármegyei II. osztály 9. forduló: Vatta FC - Cserépfalu SC

Fotók: Takács Joci

 

 

