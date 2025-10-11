A DVTK volt játékosának gólja törte meg a jeget - bravó Luki!

Labdarúgás. Szombaton este Örményország ellen játszott világbajnoki selejtezőt a magyar labdarúgó-válogatott. Az együttesben voltak olyanok is, akiknek van/volt Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kötődésük. Dibusz sérülés miatt ezúttal hiányzott, így az angol Blackburn Rovers zubogyi származású hálóőre, Tóth Balázs harmadszor állt a magyar válogatott kapujában.

A válogatott csatára, Lukács harcol a labdáért Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Pályafutása során másodszor volt a válogatottban Lukács Dániel. A támadó a portugálok elleni, budapesti összecsapáson debütált a nemzeti 11-ben (2-3), és akkor a 60. percben jött be, Nagy Zs. helyett. Most viszont ő kezdett a középcsatár pozícióban, minekután Sallai és Varga B. eltiltott volt. Az 1996-os születésű támadó, aki jelenleg a Puskás Akadémia alkalmazottja, 2022. júniusa, és 2024. januárja között a DVTK futballistája volt. Ezen időszak alatt 38 NB II-es meccsen 19 gólt jegyzett piros-fehér mezben, míg az NB I-ben 17/2 a diósgyőri mutatója. Lukács az 56. percben egyébként vezetést szerzett a magyar válogatott számára, míg a végeredményt Gruber állította be (2-0), aki helyette érkezett a pályára.

A védő, Szalai Attila (aki jelenleg a török Kasimpasa játékosa) két szezont is lehúzott Mezőkövesden. Az 50. válogatott meccsén szereplő 27 esztendős bekk dél-borsodi statisztikája: 2017/2018 (20/0), 2018/2019 (25/2). A kispadon üldögélt az egyik cserekapus, Szappanos Péter, akinek volt klubja a Mezőkövesd Zsóry FC is: 2018. június, és 2021. június között 86 találkozón állt a gólvonalon. A ferencvárosi Ötvös Bence is a kispadon volt, ő 2017-ben 15 összecsapáson 4-szer talált be az ellenfelek kapujába az NB III-as Cigánd SE-ben. A stáb tagjaként pedig a helyszínen volt Simon László, az NB I-es Kolorcity Kazincbarcika SC videóelemzője.