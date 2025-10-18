Nagy a baj! A válogatott borsodi kapusa kieső helyre került csapatával

Labdarúgás. A válogatott két világbajnoki selejtező mérkőzése után visszatért külföldi klubjához Tóth Balázs. Az angol másodosztályú Blackburn Rovers zubogyi származású kapusának ugyanis a hét végén már jelenése volt klubjában, merthogy a Championship 10. fordulójában a Coventry City ellen léptek pályára, idegenben. A 29 606 néző előtt megrendezett csatát a házigazda nyerte 2-0-ra, Tóth Balázsnak a kapott találatokon kívül három védése volt. A bajnokságot egyébként éppen a veretlen Coventry vezeti, 22 ponttal, a Blackburn (amely egy meccsel kevesebbet játszott) a 24 csapatos pontvadászat 22. helyén áll, ami már kieső pozíció, kilenc találkozón hét pontot gyűjtött mindössze a Rovers. Tóth Balázs egy korábbi, Borsod Online-nak adott interjúban elmondta, hogy a nyáron nagy változások voltak a klubjánál mintegy csapatra való játékos távozott tőlük.

A szombati tények: Tóth Balázs és a Blackburn vereséget szenvedett Fotó: Blackburn Rovers

A Championship élcsoportja