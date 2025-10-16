A Ronaldóék ellen sziporkázó válogatott nővére: ,,Még mindig meg vagyok döbbenve, hogy ilyen figyelmet kapott a posztom, mert nem gondoltam volna soha"

Labdarúgás. A magyar labdarúgó-válogatott kedden este Portugáliában játszott világbajnoki selejtezőt, és ért el 2-2-es döntetlen a házigazda ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány újra, immáron negyedik alkalommal lehetőséget adott az angol második ligában, a Championship-ben, a Blackburn Rovers együttesében játszó Tóth Balázsnak. A zubogyi származású hálóőr az együttes egyik legjobbja volt Lisszabonban, összesen hat védést mutatott be, négyet a tizenhatoson belülről, kettőt azon kívülről. A Tóth Balázs 8.4-es osztályzatot kapott a Sofascore statisztikai portálnál.

Tóth Vivien, Tóth Balázs nővére Fotó: Tóth Vivien magánarchívuma

Tóth Balázs: unokahúg, unokaöccs

Szerdán Tóth Balázs testvére, a Zubogyon élő Tóth Vivien egy megható, és érzelmes bejegyzést tett közzé közösségi oldalán, amelyet rengeteg portál, szakmai facebook oldal megosztott, sőt sok-sok magánszemély is. A fiatal, 32 esztendős anyukát csütörtökön megkerestük: ,,Igazából álmomban nem gondoltam volna, hogy ilyen ,,sikert” fog aratni a posztom. Reggel, mikor elővettem a telefonom és megláttam a rengeteg értesítést és üzenetet nagyon meglepődtem. Több hasonló posztot írtam már én is, tavalyelőtt a férjem, Tibor is írt egy elég hosszú és megható posztot, egyik sem lett így elterjedve. Azt pedig, hogy több neves oldal is fel fogja használni, hihetetlen volt számomra. Legelőször Önök írtak, hogy szeretnék közzétenni, utána pedig ismerősöktől kaptam a rengeteg képet, hogy a Trollfoci is kirakta, utána a Nemzeti Sport, Bohár Dániel, Futball mágia, Csakfoci.hu, Hajdú B. István oldala, Index, Öltözőn túl oldala is... Szerintem a tegnapi napon 3-400 követést kaptam, rengeteg ismerősnek jelölést, rengeteg üzenetet. A facebook-om és a messengerem le is fagyott egy kis időre. Még mindig meg vagyok döbbenve, hogy ilyen figyelmet kapott a posztom, mert nem gondoltam volna soha." – mondta a Borsod Online érdeklődésére Tóth Vivien, egy 9 éves kislány és egy 7 hónapos kisfiú anyukája.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!