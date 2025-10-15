Labdarúgás. Két meccset, két világbajnoki selejtezőt játszott az elmúlt napokban a magyar labdarúgó-válogatott: Marco Rossi szövetségi kapitány együttese előbb múlt szombaton Örményországot fogadta a Puskás Arénában, és győzött 2-0-ra, míg kedden este Portugália vendégeként léptek gyepre Szoboszlaiék, és 2-2-es döntetlent értek el. Mindkét meccsen a gólvonalon Tóth Balázs, az angol Blackburn Rovers zubogyi származású portása állt.

Zubogyiak Blackburnben, Tóth Balázs klubjának a meccsén Fotó: magánarchívum

Tóth Balázs neve ugrik be

– Gratulálok a csapatnak, és gratulálok Balázsnak is, nagyon büszkék vagyunk rá! – mondta a Borsod Online érdeklődésére Gömöri Gábor, a 485 fős lélekszámú Zubogy polgármestere, aki így folytatta: – Természetesen gyerekkora óta ismerem, egy szerény, tisztelettudó srác, kívánom, hogy maradjon ilyen! Nagyon sok dolog befolyásol egy pályafutást, hogy kiteljesedik-e valaki, az ő esetében nagyon együtt álltak azok a bizonyos csillagok. Nyílván ő maga is mindent megtett azért, hogy lépésről-lépésre előrébb jusson, de megkapta azt a családi, szülői támogatást, amely egy sport-, vagy egyéb karrier esetében is elengedhetetlen. Úgyszolván minden klappolt, de rengeteg lemondással járt az, hogy eddig jutott, emellett keményen dolgozott, dolgozik, hisz abban, amit csinál. Kiegyensúlyozott, érett játékot mutat, olyan, mintha már lenne mögötte 30-40 válogatott meccs. Biztos, hogy van még feljebb számára a Blackburnnél, egyrészt ott kell jól teljesítenie, másrészt nagyon megnőne az ázsiója, ha a válogatottal sikerülne kijutnia a világbajnokságra.

A község első emberét arról is megkérdeztük, miről (volt) ismert Zubogy Tóth Balázs ,,befutása" előtt, s hogy a kapus pályafutása ezen mit változtatott.

– Van egy gyönyörű kis református templomunk, az 1200-as években épült román stílusban, később gótikusra lett átépítve, aki erre jár, feltétlenül nézze meg – válaszolta Gömöri Gábor. – A sportot tekintve: annak idején Zubogyról Tóth Tibor volt ismert, mint hosszútávfutó, ő sokat szerepelt az újságokban. A személyes tapasztalatom az, hogy ha meghallják, hogy zubogyi vagyok, akkor most már sokak számára először Balázs ugrik be. Gyakorlatilag minden településnek meg van a maga híressége, ha például kiejtjük Aggtelek nevét, akkor mindenki a cseppkőbarlanggal azonosítja be.