A válogatott játékos javaslata faluja csapatának: pálinka és sütögetés

Távolról, bátran

Ezt követően egy aktuális témával folytattuk, nevesül azzal, hogy Dibusz Dénes sérülése miatt várhatóan ő fog védeni a válogatott mindkét soron következő mérkőzésén.

– Erről még nem döntött a ,,mester", igyekszem készen állni a feladatra, ha így lesz. Dénesnek egyébként gyógyulást kívánok, kíván mindegyikünk – nyilatkozta Tóth Balázs, akitől megkérdeztük, hogy az örmények és a portugálok elleni négy ponttal elégedett lenne-e. – Egy játékos mindig nyerni szeretne, mi is, mindkét találkozón, a hat pont ,,csúcs szuper" lenne, a négy is ,,bravúr", ugyanis az azt jelentené, hogy Portugáliából elhoztunk egy pontot. Azt ki kell mondani, hogy az örmények itthoni legyőzése kötelező, de nem szabad őket lebecsülni. Megverték az íreket, van jó pár játékosuk, akik európai klubnál vannak alkalmazásban. Már volt egy megbeszélés velük kapcsolatban, tudjuk, hogy négy emberük elég merészen, bátran lő távolról, és a pontrúgásaik is veszélyesek. Van egy nagy álmunk, kijutni a jövő évi világbajnokságra, ami nem csak számunkra, hanem az egész ország számára óriási dolog lenne. Azonban ezért még sokat kell tennünk, dolgoznunk.

Sűrű program

A 28 esztendős hálóőr elárulta azt is, hogy a válogatott összetartások arra azért nem adnak módot, hogy hazajöjjön Zubogyra.

– Gyakorlatilag négy otthonom van: Zubogy, Budapest, ahol a párommal vagyok, Blackburn, illetve Telki, ahol hétfőtől tartózkodom – fogalmazott Tóth Balázs. – Az első ilyenkor nem fér bele, bár a család ott lesz a szombati meccsen, válthatok velük pár szót. Novemberben hasonló lesz a helyzet, amikor még játszunk két csoportmeccset, utána visszamegyek Blackburnbe, és jövő márciusig nagyon sűrű lesz a program, pár naponta jönnek majd a bajnoki mérkőzések.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy kinti, napi teendői mellett mennyire van ideje követni faluja, Zubogy futballcsapatának eredményeit, ahol egyébként kedves sógora az edző.

– Persze, tudok mindent, valamilyen csatornán mindig eljutnak hozzám az információk. A múlt hét végén 1-1-et játszottak Szikszóval, a gólt 11-esből kapták. A tabellán pillanatnyilag utolsó előttiek, talán egy picikét több pálinkával, és közös sütögetéssel a mérkőzések után még jobban motiváltak lennének a srácok – vetette fel eme ötleteket némi humorral a 2-szeres válogatott. –

Ismerem a srácokat, voltam mérkőzésükön tavaly, egy összeszokott brigád, a holtidényekben sosincs sok változás náluk. Otthon gyakorlatilag mindenkit megtalálok a helyi kocsmában, imádom azt a szurkolást, ami a meccsükön megy...

Nagyon örült

A korábbi, budapesti Magyarország – Portugália világbajnoki selejtező mérkőzés során Tóth Balázs meze egy beteg kisfiúhoz került. Balázs testvére, Tóth Vivien akkor nem árulta el a nevét a Borsod Online érdeklődésére, de később kiderült, hogy a dresszt a 9 esztendős beteg kisfiú, Nemes Noel Bendegúz kapta meg: ,,Egy nagyon fontos, az első tétmeccsen viselt mez volt számomra, és úgy gondoltam, hogy ez otthon lesz majd bekeretezve a falon. Odaadtam a tesómnak, aki aztán tovább adta azt Bendegúznak. Amikor elmondta utána, hogy kinek adta, nagyon örültem neki, hogy ezt tette, hogy ezzel mekkora örömet okozott, ami sokkal-sokkal fontosabb..." – mondta Tóth Balázs.



