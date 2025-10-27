október 27., hétfő

Ahogy vidéken mondják: kellett, mint falunak a járda

A hét végén újabb meccset vívtak. Tóth Balázs és csapata három pontot szerzett.

Labdarúgás. A hét végén győzött, így elkerült a kieső helyről az angol második vonalban, a Championship-ben szereplő Blackburn Rovers. Amint az ismert, ezt a csapatot erősíti a magyar labdarúgó-válogatott mezét eddig 4-szer magára húzó zubogyi származású kapus, Tóth Balázs. A Rovers szombaton délután a Southamptont fogadta és nyert 2-1-re, 13 686 szurkoló előtt (ebből 2294 volt vendégdrukker). Tóth-ék egyébként hátrányból fordítottak, a vendéggárda tíz emberrel fejezte be a csatát. A borsodi hálóőr ,,vastagon" belejátszott abba, hogy megszerezték a 3 pontot, hiszen volt négy védése is. 

Tóth Balázs
Tóth Balázs jó teljesítményt nyújtott Fotó: Blackburn Rovers

Tóth Balázs: folytatás szombaton

Tóth Balázsék november 1-jén, szombaton fél 2-től a Leicester City vendégei lesznek. A Blackburn eddig 3-szor nyert, 1-szer végzett döntetlenre, és 7 alkalommal kikapott, de egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint a többiek, miután a korábban, időjárás miatt félbeszakadt Ipswich elleni meccsüket újra kell játszani.

A Championship élcsoportja (24 csapat, az utolsó 3 esik ki a szezon végén a harmadik vonalba):

  1. Coventry City 28 pont
  2. Middlesbrough 25 pont
  3. Millwall 23 pont

... 21. Blackburn Rovers 10 pont

 

 

