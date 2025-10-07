október 7., kedd

Megyei varázs

1 órája

Aki ezt megnézi, egyből megyei focira vágyik – Hangulatos képek Tornyosnémetiből

Egy mérkőzésen sem osztoztak a pontokon. Második győzelmét szerezte a Tornyosnémeti.

Aki ezt megnézi, egyből megyei focira vágyik – Hangulatos képek Tornyosnémetiből

Forrás: A Futballkutató

A labdarúgó vármegyei III. osztály Kelet csoport, 5. fordulójában  mindhárom mérkőzésen a hazai csapat tarthatta otthon a három pontot. A Tornyosnémeti, a Bekecs és az Ináncs is győzni tudott.

Tornyosnémeti
A Tornyosnémeti csapata a Tolcsva elleni győzelem után.  Fotó: A Futballkutató

Tornyosnémeti siker

Vármegyei III. osztály Kelet csoport, 5. forduló

Tornyosnémeti SE 2022 - Tolcsva SE 2-1 (1-0)
G.: Petró (17.), Horváth K. (70.) ill. Szőke M (93.)

Bekecs-Főnix SE - Heppix SE Hernádkércs 6-1 (5-0)
G.: Árvai (14., 22., 30.), Szilvási (36.), Rácz (44.), Takács M. (72.) ill. Radics (85.)

Ináncs KSE - Megyaszó KSE 5-3 (2-2)
G.: Mata (22., 30.), Dányi (53., 80., 90.) ill. Radics (14., 40.–büntetőből, 60.– büntetőből)

 

 

