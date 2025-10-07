Aki ezt megnézi, egyből megyei focira vágyik – Hangulatos képek Tornyosnémetiből

Vármegyei III. osztály Kelet csoport, 5. forduló

Tornyosnémeti SE 2022 - Tolcsva SE 2-1 (1-0)

G.: Petró (17.), Horváth K. (70.) ill. Szőke M (93.)

Bekecs-Főnix SE - Heppix SE Hernádkércs 6-1 (5-0)

G.: Árvai (14., 22., 30.), Szilvási (36.), Rácz (44.), Takács M. (72.) ill. Radics (85.)

Ináncs KSE - Megyaszó KSE 5-3 (2-2)

G.: Mata (22., 30.), Dányi (53., 80., 90.) ill. Radics (14., 40.–büntetőből, 60.– büntetőből)