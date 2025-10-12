Ezt az eredményt hozta egy szikrázóan kemény találkozó

Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály Kelet csoport 8. fordulójában két mérkőzést rendeztek meg vasárnap. Az egyiken a Gönc egy góllal jobbnak bizonyult Taktaharkánynál, míg Erdőhorváti és Tokaj megosztozott a pontokon. Az eredmények:

Erdőhorvátiban ikszelt a hazai együttes és a Tokaj Fotó: TFC-montázs

Gönc VSE – Taktaharkányi SE 2–1 (1–0)

Gönc, 50 néző. V.: Belicza (Gyüre, Granoviter).

Gönc: Holovnyák – Lakatos (Szarka L.), Molnár I., Vojtovics (Tahi), Fülöp G. (Bodnár), Molnár M. (Batyi), Matisz (Molnár J.), Kiss N., Ondó, Hankó, Konkoly. Edző: Spisák Róbert. Taktaharkány: Lechner – Márton (Varga K.), Radics, Lakatos R., Lakatos M., Nagy V. (Demeter), Horváth A., Vadász (Kádár), Tóth A. (Horváth Cs.), Bokor (Vadászi G.), Glonci (Horváth B.). Edző: Becánics Zsolt. G.: Molnár M. (2), ill. Horváth B. Jók: az egész csapat, ill. Márton J.

Spisák Róbert: – Amit mérkőzés előtt elterveztünk, azt meg tudtuk valósítani, így megérdemelt győzelmet arattunk egy kifejezetten jó színvonalú meccsen.

Becánics Zsolt: – Amíg fekvő kapus mellett nem tudtunk gólt rúgni, más eredményt nem várhatunk! Amit mi kihagytunk, a Gönc berúgta, az ikszes meccsen, így gratulálunk nekik. Jó játékvezetés.

Kettőt a hazaiak, kettőt Tokaj

Erdőhorváti SC – Tokaj FC 2–2 (1–0)

Erdőhorváti, 120 néző. V.: Németh Z. (Szutorcsik, Kiss B.).

Erdőhorváti: Czakó – Tóth L. (Makkai), Gáspár (Pajger), Mahalek, Orosz F., Farkas J. I., Bandor, Czibóka R., Orosz B., Farkas J. II. (Ötvös), Fedor. Edző: Vojnár István. Tokaj: Mudri S. – Cseh A., Kovács M., Cseh K. (Tóth D.), Pásztor, Molnár, Kanczler (Klaj), Bokor (Jaczkó), Gombos, Cziczer, Anda. Edző: Mudri Mihály. G.: Orosz F., Mahalek, ill. Cseh A., Anda. Kiállítva: Fedor (85.). Jók: Farkas J. II., Mahalek, Fedor, Orosz B., Orosz F., ill. az egész csapat.

Vojnár István: – Az első félidőben kihagytuk a nagyobbnál nagyobb helyzeteket, és ez megbosszulta magát, mert a másodikban két rögzített helyzetből két gólt kaptunk, ami elkerülhető lett volna.

Mudri Mihály: – Szikrázó mérkőzésen itt hagytunk két pontot. Gratulálok a csapatomnak.