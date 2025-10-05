október 5., vasárnap

Harmadik vonal

57 perce

Évtized óta a foci körében lévő edző ilyet még nem látott - fotókkal

Címkék#megyei foci#Ózd-Sajóvölgye#Putnok FC

Vasárnap újból borsodi rangadót rendeztek a harmadosztályban. A Tiszaújváros az Ózd gárdáját látta vendégül.

Évtized óta a foci körében lévő edző ilyet még nem látott - fotókkal

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A labdarúgó NB III., Észak-Keleti csoport 10. fordulójában öt vármegyei klub is pályára lépett. A Tiszaújváros az Ózd ellen döntetlent ért el. A Cigánd a tabella éllovasát látta vendégül szintén döntetlen eredmény született, így a Cigánd továbbra is veretlen . A DVTK tartalék megszerezte első hazai győzelmét, míg a Putnok vereséget szenvedett hazai pályán.

Tiszaújváros
A Tiszaújváros egy pontot otthon tartott. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Tiszaújváros harmadik döntetlenét könyvelhette el

Labdarúgás, NB III., Észak-Keleti csoport, 10. forduló

DVTK tartalék F4R – Füzesabony SC 2–1 (1–1)
Miskolc, DVTK Edzőközpont, 100 néző. V.: Kása (Dudás, Pálinkás).
DVTK tartalék: Bánhegyi – Szatmári, Kiss B., Vass (Ferencsik, 86.), Krone (Purzsa, 66.), Szabó B. (Stavnichuk, 66.), Jászberényi (Kiss L., 46.), Furdetskyi, Kovács K., Varga, Szlifka. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Füzesabony: Tajti – Bernáth, Jambrich, Barzsó, Berki, Oláh, Nagy G., Nagy Á., Kiss Á. (Tánczos, 73.), Szövetes (Kaló, 70.), Ináncsi. Vezetőedző: Bocsi Zoltán. G.: Szabó B. (28.  – 11-esből), Krone (51.) ill. Nagy G. (41. – 11-esből). Kiállítva: Kovács K. (34.), Ferencsik (93.).
Vitelki Zoltán: – Nagyon parázs  meccs volt, kiélezett küzdelem, sok érdekes döntéssel. Korán emberhátrányba kerültünk, ezért még inkább becsülendő ez a győzelem. Hősíesen védekeztünk  a kontrákban viszont további lehetőségeink voltak a gólszerzésre. Összességében azonban mindenkivel elégedett vagyok egy ilyen teljesítmény után. 
Bocsi Zoltán: – később

Bacsó Beton-Cigánd SE – Tiszafüredi VSE  1–1 (1–0)
Cigánd, 250 néző. V.: Katona (Kovács II., Deme).
Cigánd: Niczuly – Mrva, Nikic, Balogh (Kertész, 61.), Misák (Biró, 90.), Girdán (Nagy Zs., 61.), Horváth Z. (Ötvös, 90.), Syrota (Babics, 75.), Juhász, Králik, Vass. Vezetőedző: Kocsis János. Tiszafüred: Lisztes – Balogh (Tolnai, 91.), Kovács, Horváth, Ballók (Bökönyi, 80.), Szerencsi, Karmacsi (Csősz, 80.), Füredi, Kelemen, Szabó, Győri. Vezetőedző: Dorcsák Zoltán. G.: Horváth Z. (41.) ill. Győri (57. – 11-esből). Kiállítva: Nagy Zs. (87.).
Kocsis János: – később
Dorcsák Zoltán: – később

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Ózd-Sajóvölgye  2–2 (1–1)
Tiszaújváros, 200 néző. V.: Sándor Cs. (Szilágyi, Dr. Kulcsár).
Tiszaújváros: Hornyák – Erdei, Bernáth (Barta, 70.), Tóth B., Farkas, Varga (Vitelki, 70.), Nagy G. (Bencsík, 84.), Batta, Varjas, Tóth S., Lehóczki. Vezetőedző: Huszák Géza. Ózd: Pápai – Gáti, Arday, Bene (Takács, 46.), Pataki (Fercsák, 61.), Komári (Stefán, 61.), Pócsik, Korbély (Filkóházi, 84.), Hadnagy, Zimányi (Szlifka, 84.), Szemere. Játékos-edző: Bene Attila. G.: Tóth B. (14. –11-esből), Erdei (85.) ill. Korbély (33.), Gáti (67.).
Huszák Géza: – Sok mindent láttam már a futballban, de hogy három az egyben visszük kapura a labdát és a játékvezető visszafújja egy szabadrúgást, ez számomra hihetetlen. Már a meg nem adott büntetőről nem is beszélek.
Bene Attila: – Úgy érzem itt hagytunk 2  pontot. Illet volna 2-1nél lehozni a mérkőzést győzelemmel, de egy fegyelmezetlenségből egy lecsorgó labdát berúgott a Tiszaújváros. Szükségünk lett volna erre a győzelemre, mert kellenek a pontok.

Putnok FC – Nyíregyháza Spartacus tartalék  0–1 (0–0)
Putnok, 150 néző. V.: Pusztai (Kovács, Vargha).
Putnok: Ecsegi – Nagy R., Mihály B., Menyhárt (Talpalló, 46.), Süttő, Selmeci (Juhos, 64.), Kocsis, Tagai, Kercsó, Jova, Angyal. Vezetőedző: Szala Ákos. Nyíregyháza tartalék: Molnár – Kiss, Nagy K., Aranyos, Bodnár (Kalán, 77.), Temesvári, Oláh, Czimer-Nyitrai, Melich (Kerezsi, 61.), Tóth (Bertók, 89.), Törő (Korodi, 46.). Vezetőedző: Papp Ákos. G.: Oláh (25.).
Szala Ákos: – Meddő mezőnyfölényben futballoztunk, de nem érdemeltünk győzelmet, mert a támadó zónában túl kényelmesek voltunk. A tizenegyest, ha tudtuk volna értékesíteni, akkor nyíltak volna számunkra kedvező területek a mai ellenfél ellen, de ma abból sem tudtunk betalálni.
Papp Ákos: –  Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Fegyelmezett volt minden játékosunk, ez a fiatal csapat egy ilyen kiváló ellenfél ellen kapott gól nélkül hozta le a mérkőzést, ami hatalmas bravúrnak számít. Mindenki motivált volt, és egy feljutásért harcoló csapat otthonából hoztuk el a három pontot, ami nekünk sikerült először az idei szezonban.

További eredmények:
Debreceni EAC – Eger SE  2–0 (1–0)
Sényő FC-ZMB Building – Gödöllői SK 1–0 (0–0)
FC Hatvan – Kisvárda Master Good tartalék 0–0
Tarpa SC – Debreceni VSC tartalék 1–1 (0–0)

A bajnokság állása

  1.  Tiszafüred VSE 23 pont
  2.  Kisvárda MG tartalék 22 pont
  3.  Bacsó Beton-Cigánd SE 22 pont

Tiszaújváros-Ózd labdarúgó mérkőzés

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

 

