Évtized óta a foci körében lévő edző ilyet még nem látott - fotókkal

Labdarúgás, NB III., Észak-Keleti csoport, 10. forduló

DVTK tartalék F4R – Füzesabony SC 2–1 (1–1)

Miskolc, DVTK Edzőközpont, 100 néző. V.: Kása (Dudás, Pálinkás).

DVTK tartalék: Bánhegyi – Szatmári, Kiss B., Vass (Ferencsik, 86.), Krone (Purzsa, 66.), Szabó B. (Stavnichuk, 66.), Jászberényi (Kiss L., 46.), Furdetskyi, Kovács K., Varga, Szlifka. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. Füzesabony: Tajti – Bernáth, Jambrich, Barzsó, Berki, Oláh, Nagy G., Nagy Á., Kiss Á. (Tánczos, 73.), Szövetes (Kaló, 70.), Ináncsi. Vezetőedző: Bocsi Zoltán. G.: Szabó B. (28. – 11-esből), Krone (51.) ill. Nagy G. (41. – 11-esből). Kiállítva: Kovács K. (34.), Ferencsik (93.).

Vitelki Zoltán: – Nagyon parázs meccs volt, kiélezett küzdelem, sok érdekes döntéssel. Korán emberhátrányba kerültünk, ezért még inkább becsülendő ez a győzelem. Hősíesen védekeztünk a kontrákban viszont további lehetőségeink voltak a gólszerzésre. Összességében azonban mindenkivel elégedett vagyok egy ilyen teljesítmény után.

Bocsi Zoltán: – később

Bacsó Beton-Cigánd SE – Tiszafüredi VSE 1–1 (1–0)

Cigánd, 250 néző. V.: Katona (Kovács II., Deme).

Cigánd: Niczuly – Mrva, Nikic, Balogh (Kertész, 61.), Misák (Biró, 90.), Girdán (Nagy Zs., 61.), Horváth Z. (Ötvös, 90.), Syrota (Babics, 75.), Juhász, Králik, Vass. Vezetőedző: Kocsis János. Tiszafüred: Lisztes – Balogh (Tolnai, 91.), Kovács, Horváth, Ballók (Bökönyi, 80.), Szerencsi, Karmacsi (Csősz, 80.), Füredi, Kelemen, Szabó, Győri. Vezetőedző: Dorcsák Zoltán. G.: Horváth Z. (41.) ill. Győri (57. – 11-esből). Kiállítva: Nagy Zs. (87.).

Kocsis János: – később

Dorcsák Zoltán: – később

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Ózd-Sajóvölgye 2–2 (1–1)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Sándor Cs. (Szilágyi, Dr. Kulcsár).

Tiszaújváros: Hornyák – Erdei, Bernáth (Barta, 70.), Tóth B., Farkas, Varga (Vitelki, 70.), Nagy G. (Bencsík, 84.), Batta, Varjas, Tóth S., Lehóczki. Vezetőedző: Huszák Géza. Ózd: Pápai – Gáti, Arday, Bene (Takács, 46.), Pataki (Fercsák, 61.), Komári (Stefán, 61.), Pócsik, Korbély (Filkóházi, 84.), Hadnagy, Zimányi (Szlifka, 84.), Szemere. Játékos-edző: Bene Attila. G.: Tóth B. (14. –11-esből), Erdei (85.) ill. Korbély (33.), Gáti (67.).

Huszák Géza: – Sok mindent láttam már a futballban, de hogy három az egyben visszük kapura a labdát és a játékvezető visszafújja egy szabadrúgást, ez számomra hihetetlen. Már a meg nem adott büntetőről nem is beszélek.

Bene Attila: – Úgy érzem itt hagytunk 2 pontot. Illet volna 2-1nél lehozni a mérkőzést győzelemmel, de egy fegyelmezetlenségből egy lecsorgó labdát berúgott a Tiszaújváros. Szükségünk lett volna erre a győzelemre, mert kellenek a pontok.

Putnok FC – Nyíregyháza Spartacus tartalék 0–1 (0–0)

Putnok, 150 néző. V.: Pusztai (Kovács, Vargha).

Putnok: Ecsegi – Nagy R., Mihály B., Menyhárt (Talpalló, 46.), Süttő, Selmeci (Juhos, 64.), Kocsis, Tagai, Kercsó, Jova, Angyal. Vezetőedző: Szala Ákos. Nyíregyháza tartalék: Molnár – Kiss, Nagy K., Aranyos, Bodnár (Kalán, 77.), Temesvári, Oláh, Czimer-Nyitrai, Melich (Kerezsi, 61.), Tóth (Bertók, 89.), Törő (Korodi, 46.). Vezetőedző: Papp Ákos. G.: Oláh (25.).

Szala Ákos: – Meddő mezőnyfölényben futballoztunk, de nem érdemeltünk győzelmet, mert a támadó zónában túl kényelmesek voltunk. A tizenegyest, ha tudtuk volna értékesíteni, akkor nyíltak volna számunkra kedvező területek a mai ellenfél ellen, de ma abból sem tudtunk betalálni.

Papp Ákos: – Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Fegyelmezett volt minden játékosunk, ez a fiatal csapat egy ilyen kiváló ellenfél ellen kapott gól nélkül hozta le a mérkőzést, ami hatalmas bravúrnak számít. Mindenki motivált volt, és egy feljutásért harcoló csapat otthonából hoztuk el a három pontot, ami nekünk sikerült először az idei szezonban.

További eredmények:

Debreceni EAC – Eger SE 2–0 (1–0)

Sényő FC-ZMB Building – Gödöllői SK 1–0 (0–0)

FC Hatvan – Kisvárda Master Good tartalék 0–0

Tarpa SC – Debreceni VSC tartalék 1–1 (0–0)

A bajnokság állása