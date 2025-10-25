október 25., szombat

BiankaBlanka névnap

+14
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harmadik vonal

3 órája

,, Pár játékos gyerekesen viselkedik, erre kiemelten fogunk ezentúl figyelni"

Címkék#Termálfürdő FC Tiszaújváros#Kisvárda Master Good II#megyei foci

A listavezető otthonába látogattak. A Tiszaújváros idegenben lépett pályára.

Az NB III., Észak-Keleti csoport, 13. fordulóban szombaton egy mérkőzést rendeztek. A Tiszaújváros a listavezető Kisvárda Master Good tartalékcsapatát szorongatta meg. 

Tiszaújváros
A Tiszaújváros egy pontot szerzett. Fotó: Kisvárda FC

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Tiszaújváros két pontot hullajtott el

NB III., Észak-Keleti csoport, 13. forduló:

Kisvárda Master Good tartalék – Termálfürdő FC Tiszaújváros  1–1 (0–1)
Kisvárda, 150 néző. V.: Pusztai (Kondákor, Pálfi).
Kisvárda: Kubarics – Kozachuk, Tenkács (Simon, 77.), Abdullahi (Adayilo, 65.), Prso (Osztrovka, 17.), Priamov, Szikszai, Scsadej (Balogun, 46.), Németh (Vepryk, 46.), Koliada, Yazhyk. Vezetőedző: Törtei Tamás.
Tiszaújváros: Hornyák – Erdei (Kapitány, 77.), Bernáth (Barta, 65.), Tóth B., Farkas, Varga, Nagy G., Papp, Batta (Orosz, 93.), Tóth S., Lehóczki. Vezetőedző: Kondás Elemér.
G.: Balogun (87.) ill. Bernáth (13.).
Törtei Tamás: – Néhány játékos elfelejtette, hogy miért van itt, mi a kötelessége, és azt gondolják, hogy elvégezték a munkát erre a szezonra, pedig még nagyon az elején vagyunk. Magasra tettük a lécet, azzal, hogy az első helyről fogadtuk a Tiszaújvárost és magasabbak az elvárások is. Sajnos nagyon keveset kaptunk vissza abból ma, amit látni akartunk, újra egy ajándék-gólt kaptunk. Pár játékos gyerekesen viselkedik, erre kiemelten fogunk ezentúl figyelni, mert ez egy vereséggel felérő döntetlen volt, és ez ennek tudható be, hogy nincs meg az a fókusz, aminek lennie kell, de ezen változtatni fogunk.
Kondás Elemér: – Egy jó csapat ellen játszottunk, aki vezeti a tabellát. Gratulálok a csapatomnak, végig jól küzdöttek és fegyelmezetten
játszottak, a heti gyakorlásból voltak momentumok amiket ismét vissza kaptunk. Így, hogy a végén tudott egyenlíteni az ellenfél, sajnáljuk, hogy pontot veszítettünk.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu