NB III., Észak-Keleti csoport, 13. forduló:

Kisvárda Master Good tartalék – Termálfürdő FC Tiszaújváros 1–1 (0–1)

Kisvárda, 150 néző. V.: Pusztai (Kondákor, Pálfi).

Kisvárda: Kubarics – Kozachuk, Tenkács (Simon, 77.), Abdullahi (Adayilo, 65.), Prso (Osztrovka, 17.), Priamov, Szikszai, Scsadej (Balogun, 46.), Németh (Vepryk, 46.), Koliada, Yazhyk. Vezetőedző: Törtei Tamás.

Tiszaújváros: Hornyák – Erdei (Kapitány, 77.), Bernáth (Barta, 65.), Tóth B., Farkas, Varga, Nagy G., Papp, Batta (Orosz, 93.), Tóth S., Lehóczki. Vezetőedző: Kondás Elemér.

G.: Balogun (87.) ill. Bernáth (13.).

Törtei Tamás: – Néhány játékos elfelejtette, hogy miért van itt, mi a kötelessége, és azt gondolják, hogy elvégezték a munkát erre a szezonra, pedig még nagyon az elején vagyunk. Magasra tettük a lécet, azzal, hogy az első helyről fogadtuk a Tiszaújvárost és magasabbak az elvárások is. Sajnos nagyon keveset kaptunk vissza abból ma, amit látni akartunk, újra egy ajándék-gólt kaptunk. Pár játékos gyerekesen viselkedik, erre kiemelten fogunk ezentúl figyelni, mert ez egy vereséggel felérő döntetlen volt, és ez ennek tudható be, hogy nincs meg az a fókusz, aminek lennie kell, de ezen változtatni fogunk.

Kondás Elemér: – Egy jó csapat ellen játszottunk, aki vezeti a tabellát. Gratulálok a csapatomnak, végig jól küzdöttek és fegyelmezetten

játszottak, a heti gyakorlásból voltak momentumok amiket ismét vissza kaptunk. Így, hogy a végén tudott egyenlíteni az ellenfél, sajnáljuk, hogy pontot veszítettünk.