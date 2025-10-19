október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harmadik vonal

37 perce

,, Kicsit idegesek is voltak a fiúk, de visszaköszöntek a meccsen olyan szituációk amiket a héten gyakoroltunk"

Címkék#Termálfürdő FC Tiszaújváros#megyei foci#Putnok FC

Vasárnap kora délután léptek pályára. A Tiszaújváros szabolcsi riválist látott vendégül.

,, Kicsit idegesek is voltak a fiúk, de visszaköszöntek a meccsen olyan szituációk amiket a héten gyakoroltunk"

Fotó: Vajda János

A labdarúgó NB III., Észak-Keleti csoport 12. fordulójában vasárnap öt vármegyei klub is pályára lépett. A Tiszaújváros otthon tartotta a három pontot. Kondás Elemér, a Tiszaújváros pár nappal ezelőtt kinevezett vezetőedzője győztes mérkőzésen mutatkozott be a Tisza-partiak kispadján.

Tiszaújváros
A Tiszaújváros harmadik győzelmét ünnepelhette. Fotó: Vajda János

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Tiszaújváros két góllal múlta felül a Nyíregyháza tartalékcsapatát

NB III. Észak-Keleti csoport, 12. forduló

DVTK tartalék F4R – Kisvárda Master Good tartalék    1–3 (1–1)
Miskolc, DVTK Edzőközpont, 150 néző. V.: Török (Juhász, Jávorka).
DVTK tartalék: Bánhegyi – Bárdos, Kiss B., Vass L. (Jászberényi, 65.), Kiss L., Krone (Kovács K., 82.), Szabó B. (Stavnichuk, 76.), Furdetskyi, Kovalenko, Varga (Diwumba, 65.), Szlifka. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.
Kisvárda tartalék: Hrabina – Kozachuk, Tenkács (Simon, 83.), Oláh B., Prso (Fedorov, 75.), Priamov, Szikszai, Scsadej, Németh, Koliada, Yazhyk (Krutsa, 91.). Vezetőedző: Törtei Tamás.
Gólszerző: Szabó B. (10. – 11-esből) ill. Kozachuk (26.), Prso (64.), Priamov (81.).
Vitelki Zoltán: – Egy nagyon agresszív csapattal találkoztunk, a vereség egyik okát pontosan ebben látom. Fizikálisan nem tudtuk felvenni a küzdelmet a Várdával. Mezőnyben jól játszottunk, viszont olyan hibákat követtünk el, amelyet az ellenfelünk kihasznált.
Törtei Tamás: – Álmosan kezdtük a mérkőzést és hátrányba is kerültünk, de a kapott gól után feljavult a játékunk és látszott a csapaton, hogy idővel meg tudjuk fordítani az eredményt. Így is lett. A második félidőben kifejezetten jól futballoztunk. Nagyon hiányzott már, hogy újra nyerjünk!

Gödöllői SK – Ózd-Sajóvölgye    2–0 (0–0)
Gödöllő, 100 néző. V.: Nagy (Balogh, Derda).
Gödöllő: Tóth Balázs – Hevesi, Mertse (Koziorowski, 81.), Tóth-Ilkó, Tóth Benedek, Hankó (Paár, 81.), Balogh (Berczi, 87.), László (Nagy, 46.), Lukács, Nagy, Szita (Erdész, 67.). Vezetőedző: Sipeki István.
Ózd: Pápai – Arday, Takács, Stefán, Fercsák (Kapott, 46.), Bochkor (Miskolczi, 63.), Komári (Szlifka, 87.), Pócsik, Korbély, Hadnagy, Zimányi (Szemere, 67.). Vezetőedző: Elek Ákos.
Gólszerző: Tóth-Ilkó (63. – 11-esből), Mertse (65.).
Sipeki István: – később
Elek Ákos: – később

Bacsó Beton-Cigánd SE – Füzesabony SC    1–0 (0–0)
Cigánd, 200 néző. V.: Székely (Kondákor, Szilágyi).
Cigánd: Niczuly – Mrva, Horváth Z., Biró (Cseh, 72.), Misák, Király, Girdán (Babics, 72.), Syrota, Juhász, Vass, Králik. Vezetőedző: Kocsis János.
Füzesabony: Slakta – Bernáth, Jambrich, Barzsó (Berki, 80.), Vincze, Nagy G. (Kaló, 80.), Pataki, Nagy Á., Kiss (Tánczos, 46.), Bocsi P., Szövetes. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.
Gólszerző: Jambrich (öngól – 75.).
Kiállítva: Bocsi P. (84.).
Kocsis János: – később
Bocsi Zoltán: – később

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyíregyháza Spartacus FC tartalék    2–0 (1–0)
Tiszaújváros, 100 néző. V.: Horváth (Gergely, Kiss B.).
Tiszaújváros: Hornyák – Barta (Kapitány, 88.), Erdei (Bencsík, 83.), Bernáth (Varjas, 46.), Tóth B., Vitelki B. (Varga B., 70.), Papp, Nagy G., Batta (Derzsényi, 88.), Tóth S., Lehóczki. Vezetőedző: Kondás Elemér.
Nyíregyháza tartalék: Molnár – Kiss (Tasi, 73.), Kondor, Aranyos, Kerezsi (Nagy, 73.), Kalán (Bodnár, 46.), Dankó, Czimer-Nyitrai, Melich (Berezhnoi, 46.), Tóth (Törő, 78.), Törő. Vezetőedző: Papp Ákos.
Gólszerző: Lehóczki (33.), Tóth B. (80.).
Kondás Elemér: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk, kicsit idegesek is voltak a fiúk, de visszaköszöntek a meccsen olyan szituációk amiket a héten gyakoroltunk. Úgy gondolom, magabiztos győzelmet arattunk.
Papp Ákos: – A mérkőzésen teljesen kiegyenlített játék folyt, inkább a mi akaratunk érvényesült. Mind a két gólt helyzet nélkül rúgta az ellenfél, ezeknél a szituációknál rutinosabbnak kell lennünk. A mérkőzéshez tartozik, hogy az idei szezon legfiatalabb csapatával álltunk fel, többen most mutatkoztak be az NB-III-ban, véleményem szerint főleg a második félidőben jól teljesítettek a játékosok.

Putnok FC – Debreceni VSC tartalék    1–3 (1–2)
Putnok,150 néző. V.: Gindl (Pálinkás, Dudás).
Putnok: Németh – Nagy R., Mihály (Juhos, 60.), Menyhárt, Zvara (Talpalló, 60.), Selmeci, Kocsis, Tagai, Kercsó (Filkóházi, 64.), Jova, Angyal. Vezetőedző. Szala Ákos.
DVSC tartalék: Erdélyi – Asztalos, Rácz, Batai, Bodnár (Farkas, 46.), Egri (Bökönyi, 79.), Tercza (Sánta, 65.), Mona, Cibla (Patai, 65.), Doktor (Vazquez, 79.), Perpék. Vezetőedző: Máté Péter.
Gólszerző: Angyal (24. – 11-esből) ill. Perpék (18.), Doktor (26.), Farkas (56.).
Szala Ákos: – később
Máté Péter: – később

További eredmények
Sényő FC-ZMB Building – Eger SE  3–0 (2–0)
Debrecei EAC – Tiszafüredi VSE 0–0
FC Hatvan – Tarpa SC  1–2 (0–0)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu