,, Kicsit idegesek is voltak a fiúk, de visszaköszöntek a meccsen olyan szituációk amiket a héten gyakoroltunk"

NB III. Észak-Keleti csoport, 12. forduló

DVTK tartalék F4R – Kisvárda Master Good tartalék 1–3 (1–1)

Miskolc, DVTK Edzőközpont, 150 néző. V.: Török (Juhász, Jávorka).

DVTK tartalék: Bánhegyi – Bárdos, Kiss B., Vass L. (Jászberényi, 65.), Kiss L., Krone (Kovács K., 82.), Szabó B. (Stavnichuk, 76.), Furdetskyi, Kovalenko, Varga (Diwumba, 65.), Szlifka. Vezetőedző: Vitelki Zoltán.

Kisvárda tartalék: Hrabina – Kozachuk, Tenkács (Simon, 83.), Oláh B., Prso (Fedorov, 75.), Priamov, Szikszai, Scsadej, Németh, Koliada, Yazhyk (Krutsa, 91.). Vezetőedző: Törtei Tamás.

Gólszerző: Szabó B. (10. – 11-esből) ill. Kozachuk (26.), Prso (64.), Priamov (81.).

Vitelki Zoltán: – Egy nagyon agresszív csapattal találkoztunk, a vereség egyik okát pontosan ebben látom. Fizikálisan nem tudtuk felvenni a küzdelmet a Várdával. Mezőnyben jól játszottunk, viszont olyan hibákat követtünk el, amelyet az ellenfelünk kihasznált.

Törtei Tamás: – Álmosan kezdtük a mérkőzést és hátrányba is kerültünk, de a kapott gól után feljavult a játékunk és látszott a csapaton, hogy idővel meg tudjuk fordítani az eredményt. Így is lett. A második félidőben kifejezetten jól futballoztunk. Nagyon hiányzott már, hogy újra nyerjünk!

Gödöllői SK – Ózd-Sajóvölgye 2–0 (0–0)

Gödöllő, 100 néző. V.: Nagy (Balogh, Derda).

Gödöllő: Tóth Balázs – Hevesi, Mertse (Koziorowski, 81.), Tóth-Ilkó, Tóth Benedek, Hankó (Paár, 81.), Balogh (Berczi, 87.), László (Nagy, 46.), Lukács, Nagy, Szita (Erdész, 67.). Vezetőedző: Sipeki István.

Ózd: Pápai – Arday, Takács, Stefán, Fercsák (Kapott, 46.), Bochkor (Miskolczi, 63.), Komári (Szlifka, 87.), Pócsik, Korbély, Hadnagy, Zimányi (Szemere, 67.). Vezetőedző: Elek Ákos.

Gólszerző: Tóth-Ilkó (63. – 11-esből), Mertse (65.).

Sipeki István: – később

Elek Ákos: – Az első félidőben lassan és körülményesen játszottuk és a támadásaink nagy részét közepén erőltettük, ahelyett hogy a széleket játszottuk volna meg. Próbáltam a félidőben úgy változtatni, hogy kombinatívabb legyen a támadójátékunk, ettől se lettünk veszélyesebbek az ellenfél kapujára és egy egyéni hibából összehozott 11-es és egy bombagól megpecsételte a sorsunkat.

Bacsó Beton-Cigánd SE – Füzesabony SC 1–0 (0–0)

Cigánd, 200 néző. V.: Székely (Kondákor, Szilágyi).

Cigánd: Niczuly – Mrva, Horváth Z., Biró (Cseh, 72.), Misák, Király, Girdán (Babics, 72.), Syrota, Juhász, Vass, Králik. Vezetőedző: Kocsis János.

Füzesabony: Slakta – Bernáth, Jambrich, Barzsó (Berki, 80.), Vincze, Nagy G. (Kaló, 80.), Pataki, Nagy Á., Kiss (Tánczos, 46.), Bocsi P., Szövetes. Vezetőedző: Bocsi Zoltán.

Gólszerző: Jambrich (öngól – 75.).

Kiállítva: Bocsi P. (84.).

Kocsis János: – később

Bocsi Zoltán: – később

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Nyíregyháza Spartacus FC tartalék 2–0 (1–0)

Tiszaújváros, 100 néző. V.: Horváth (Gergely, Kiss B.).

Tiszaújváros: Hornyák – Barta (Kapitány, 88.), Erdei (Bencsík, 83.), Bernáth (Varjas, 46.), Tóth B., Vitelki B. (Varga B., 70.), Papp, Nagy G., Batta (Derzsényi, 88.), Tóth S., Lehóczki. Vezetőedző: Kondás Elemér.

Nyíregyháza tartalék: Molnár – Kiss (Tasi, 73.), Kondor, Aranyos, Kerezsi (Nagy, 73.), Kalán (Bodnár, 46.), Dankó, Czimer-Nyitrai, Melich (Berezhnoi, 46.), Tóth (Törő, 78.), Törő. Vezetőedző: Papp Ákos.

Gólszerző: Lehóczki (33.), Tóth B. (80.).

Kondás Elemér: – Küzdelmes mérkőzést játszottunk, kicsit idegesek is voltak a fiúk, de visszaköszöntek a meccsen olyan szituációk amiket a héten gyakoroltunk. Úgy gondolom, magabiztos győzelmet arattunk.

Papp Ákos: – A mérkőzésen teljesen kiegyenlített játék folyt, inkább a mi akaratunk érvényesült. Mind a két gólt helyzet nélkül rúgta az ellenfél, ezeknél a szituációknál rutinosabbnak kell lennünk. A mérkőzéshez tartozik, hogy az idei szezon legfiatalabb csapatával álltunk fel, többen most mutatkoztak be az NB-III-ban, véleményem szerint főleg a második félidőben jól teljesítettek a játékosok.

Putnok FC – Debreceni VSC tartalék 1–3 (1–2)

Putnok,150 néző. V.: Gindl (Pálinkás, Dudás).

Putnok: Németh – Nagy R., Mihály (Juhos, 60.), Menyhárt, Zvara (Talpalló, 60.), Selmeci, Kocsis, Tagai, Kercsó (Filkóházi, 64.), Jova, Angyal. Vezetőedző. Szala Ákos.

DVSC tartalék: Erdélyi – Asztalos, Rácz, Batai, Bodnár (Farkas, 46.), Egri (Bökönyi, 79.), Tercza (Sánta, 65.), Mona, Cibla (Patai, 65.), Doktor (Vazquez, 79.), Perpék. Vezetőedző: Máté Péter.

Gólszerző: Angyal (24. – 11-esből) ill. Perpék (18.), Doktor (26.), Farkas (56.).

Szala Ákos: – Jól kezdtük a mérkőzést, kontrolláltuk a játékot, helyzeteink voltak, azonban az első egyéni hibánkat az ellenfél könyörtelenül kihasználta. Ez a gól egy pillanatra megfogta a csapatot, de jól reagáltunk, és sikerült kiegyenlítenünk. A játék képe alapján ekkor mi álltunk közelebb ahhoz, hogy megfordítsuk a találkozót, viszont ismét egy könnyen elkerülhető gólt kaptunk, ami sajnos érezhetően hatással volt a mai teljesítményünkre. 2–1-nél volt egy nagy helyzetünk és egy kapufánk, ezek kimaradtak, a Debrecen pedig büntetett és eldöntötte a mérkőzést. Kétgólos hátrányban már nem tudtunk igazán visszajönni a meccsbe, innentől az ellenfél irányította a játékot. A hibák a futball részei, de nem írhatják felül a csapat koncepcióját – ma ez sajnos megtörtént. A mai gyengébb teljesítmény ellenére továbbra is bízunk a játékosainkban és az elképzelésünkben, mert meggyőződésem, hogy a jövőben komoly célokat is elérhetünk.

Máté Péter: – Az egyik legkombinatívabb csapat ellen sikerült értékes győzelmet arattunk. Igazából a DVSC második együtteseként, fejlesztő csapatként funkcionálunk és hétről-hétre megpróbálunk játéklehetőséget biztosítani. Nagy öröm volt ma is számomra, hogy mindeközben csapatként tudunk sikeresek lenni.

További eredmények

Sényő FC-ZMB Building – Eger SE 3–0 (2–0)

Debrecei EAC – Tiszafüredi VSE 0–0

FC Hatvan – Tarpa SC 1–2 (0–0)