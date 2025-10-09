48 perce
Innen már csak felfelé vezethet az útjuk
Kevesen vannak a Tisza-parti alakulatnál. Nehéz helyzetben a tavalyi ötödik helyezett Tiszaújváros.
A labdarúgó NB III. Észak-Keleti csoportjában, tíz forduló után a Termálfürdő FC Tiszaújváros csapata a tabella utolsó helyén áll. A Tisza-partiak hat pontot szereztek csupán: egy győzelem, három döntetlen, és hat vereség a mérlegük. A tiszaújvárosiak a nyári felkészülésüket még ekkori vezetőedzőjükkel, Vitelki Zoltánnal kezdték meg. A diósgyőri legenda azonban visszatért az Andrássy útra, a helyét a klubnál addig szakmai tanácsadóként dolgozó Huszák Géza vette át. A trénert arra kértük, értékelje a csapat eddigi szereplését.
Tiszaújváros: sok a probléma
Kíváncsiak voltunk arra, hogy a nyáron nagy játékosmozgás is volt a csapatban, sikerült az új játékosokat beépíteni?
– Nagy fluktuáció volt a csapatnál, a felkészülés közben Vitelki Zoltán kapott egy olyan lehetőséget Diósgyőrben, amit nem tudott viszautasítani – kezdte Huszák Géza. – Rám esett akkor a választás, szakmai tanácsadóként segítettem a csapatot, kész tények voltak már. A felkészülés is olyan stádiumban volt már, hogy nem volt nagy mozgásterünk. Volt egy stabil alapcsapat, úgy gondoltuk, hogy meg tudjuk oldani a bajnokságot, de sajnos arra nem számítottunk, hogy Nagy Dávidnak trombózisos lett a lába, ő eddig egy percet nem játszott. Ő, korábban, minden évben 15-20 gólt rúgott ebben az osztályban. Nagyon nehéz ilyen támadót találni, nem is volt időnk, és az anyagi kereteink is behatároltak. A másik nagy probléma, hogy az alapcsapatból védelemből Ivánka és a Papp kiestek, hetek óta harcképtelenek, ez nagyon meghatározta a játékunkat. Amíg ők rendelkezésre álltak, az első négy fordulóban, volt öt pontunk és egy volt egy Cigánd elleni mérkőzésünk, amit a 93. percben vesztettünk el. Olyan csapat vagyunk, amely nem rendelkezik 20 fős kerettel, hanem épp hogy csak meg voltunk felnőtt játékosokkal, a többiek fiatalok. Nekünk ez óriási problémát jelentett, pluszban sportszerűségből felcseréltünk egy pályaválasztói jogot a Gödöllővel. A múlt heti borsodi rangadón, az Ózd ellen négy cserejátékosom volt, akikből kettő 2007-es születésű fiatal volt, ők még csak bontogatják a szárnyaikat, még nincsenek NB III-as meccseik. Ez nem kifogás, a tényeket mondom. Az első öt mérkőzésen öt pontot szereztünk, onnantól kezdve jött a két sérülés. A tiszafüredi összecsapást leszámítva így is voltak nagyon szerencsétlen mérkőzéseink: a Sényő ellen az utolsó 15 percben megnyerhettük volna a meccset, az Ózd ellen pedig az utolsó 10 percben itthon tarthattuk volna a három pontot. Toldozzuk, foltozzuk a hátsó alakzatot: Farkas, aki nem belső hátvéd, hanem szélső, Lehóczki, aki éveken keresztül kiegészítő ember volt, most pedig stabil kezdőjátékos lett. Nem egyszerű a helyzetünk, fiataljaink nincsenek még az NB III-as szinten, de a szabály miatt egynek kötelező pályán lennie. Sok problémával küszködünk, nagyon szűkös a merítési lehetőség.
Kényszerhelyzet
A ,,Mi adhat lökést ebben a nehéz szériában?" kérdésünkre az alábbiakat fogalmazta meg a szakember.
– Ha van egy sikertelen széria, akkor még az sem jön ki százszázalékosan a játékosokból, amit egyébként tudnak – tette hozzá Huszák Géza. – Nagyon kellene egy győzelem, de a legfontosabb az lenne, hogy a két belső védőnk felépüljön, mert a stabilitást minden csapat életében a védekezés adja. Előre játékost nem tudunk igazolni, most azokkal kell megoldani, akik vannak. Ha tudnánk egy találkozót nyerni, akkor a játékosok önbizalma is helyreállna. A Tiszafüred összecsapást kivéve nem játszottak le minket, nem volt olyan különbség, mint amit a tabella, az utolsó helyezésünk mutat.
A ,,Hogyan tudnak ezen a nehéz időszakon átlendülni?" kérdésünk sem maradhatott el:
– Nem egyszerű történet, kényszerhelyzetben vagyunk, három kulcsember is hiányzik, ezt bármelyik csapat megérzi. Abba bízok, hogy minél hamarabb a két belső védőm felépül, akár már a mostani hétvégére, de 2-3 héten belül biztosan rendelkezésre állnak. Az azért tudna adni stabilitást, több lehetőségünk lenne.
Középcsapat
Utána kérdeztünk annak is, hogy változott-e a célkitűzés (tavalyi 5. volt a csapat), s hogy miben látja az előrelépés zálogát?
– A cél az volt, hogy egy erős középcsapat legyünk – árulta el Huszák Géza. – Amennyiben ezek a gondjaink nem lennének, teljesíthető lenne, ám nem számoltunk Nagy Dávid hiányával, ha korábban tudjunk, igazolunk egy csatárt. És a sérülések sem voltak kalkulálva. Szeretnénk minél több pontot összeszedni az ősszel, a hét fordulóban, ami még hátra van az első fél évből. Világos, hogy nem szeretne kiesni a Tiszaújváros, de előrelépni akkor tudunk igazán, ha a három sérültünk felépül. A fiatalok teszik a dolgukat, van egy határ, amit nagyon nehéz átlépni. Az utánpótlásunkban nincsenek olyan játékosok, akik pótolni tudnák a hiányzókat. A srácok a hét közben becsülettel dolgoznak, ám szerencsénk sincs: amit mi kapunk lövést, a labda a védőnkön megpattan, aztán bejut a kapunkba, viszont amit mi lövünk, az a kapus kezébe pattan... Van hiányérzetünk, lehetne 3-4-gyel több pontunk, ha pici szerencsénk van.
Feltettük azon kérdést is Huszák Gézának, volt-e már hasonló szituációban pályafutása során, és azokat miként oldotta meg?
– Nem voltam ilyen helyzetben... Bőccsel, a Nyíregyháza Kertvárossal, valamint a Mezőkövesddel feljutottam az NB II-be, a Sajóbábonyt pedig 25 év után NB III-ba vittem. A Tarpával bajnokságot nyertem, Gálhidi Gyurival a Nyíregyházát, a Ferencváros előtt bevittük az NB I-be, vele közösen vietnámi és egyiptomi csapatot is bevittünk az ottani első osztályba. Nem is érzem jól magam a bőrömben, de dolgoztunk eddig is becsülettel, ezekre nem lehet felkészülni. Úgy lehet felkészülni, ha három kieső, meghatározó ember helyett három ugyanolyan játékosunk van. Sajnos, ezt mi jelen esetben nem tudjuk megtenni.
Még senki nem lehet nyugodt
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy volt-e beszélgetés a klubvezetéssel, illetve, hogy vasárnap Füzesabonyban milyen mérkőzésre számít?
– Napi kapcsolatban vagyunk, az elnök úr is, az elnökségi tagok is majdnem mindig ott vannak az edzéseken is. Beszélgettünk mindenről, mindenki látja a problémákat. Ez egy ilyen helyzet, amit nem könnyű megoldani, de azon fáradozunk, meg azért dolgozunk minden héten, hogy a meglévő kerettel próbáljunk kimászni a gödörből, aztán hosszabb idő marad télen arra, hogy rendezzük a sorokat, ha nem épülnek fel a fiúk, akkor muszáj hozni játékosokat, hogy realitás legyen az, hogy középmezőnyhöz tartozzon a csapat.
Az egy pontok nem sokat segítenek, de ha van két-három győzelem, mindjárt ott találja magát a csapat tabella közepén. A bajnokság első harmadánál tartunk, itt még senki nem érezheti magát nyugodt helyzetben.
Tőlünk 10 ponttal vannak a bennmaradást jelentő helyen. Itt minden mérkőzés kiélezett, mindenki minden pontért harcol. Mi is azért megyünk, hogy próbáljuk ezt a rossz szériát megfordítani. Minden mérkőzésen győzelemre játszunk, aztán más kérdés, hogy milyen taktikával, ki ellen lehet nyitottabb játékkal, ki ellen kell zártabban. Keressük azt a megoldást, hogy tudjuk ezt a mérkőzést megnyerni, ezt tesszük minden héten.
,,A héten megkérdezte a Tescoban a pénztáros, hogy gyűjtöm-e a pontokat? Beleremegett a lábam, de elfogadtam"