Innen már csak felfelé vezethet az útjuk

A labdarúgó NB III. Észak-Keleti csoportjában, tíz forduló után a Termálfürdő FC Tiszaújváros csapata a tabella utolsó helyén áll. A Tisza-partiak hat pontot szereztek csupán: egy győzelem, három döntetlen, és hat vereség a mérlegük. A tiszaújvárosiak a nyári felkészülésüket még ekkori vezetőedzőjükkel, Vitelki Zoltánnal kezdték meg. A diósgyőri legenda azonban visszatért az Andrássy útra, a helyét a klubnál addig szakmai tanácsadóként dolgozó Huszák Géza vette át. A trénert arra kértük, értékelje a csapat eddigi szereplését.

A Tiszaújváros szeretne kimászni a gödörből. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Tiszaújváros: sok a probléma

Kíváncsiak voltunk arra, hogy a nyáron nagy játékosmozgás is volt a csapatban, sikerült az új játékosokat beépíteni?

– Nagy fluktuáció volt a csapatnál, a felkészülés közben Vitelki Zoltán kapott egy olyan lehetőséget Diósgyőrben, amit nem tudott viszautasítani – kezdte Huszák Géza. – Rám esett akkor a választás, szakmai tanácsadóként segítettem a csapatot, kész tények voltak már. A felkészülés is olyan stádiumban volt már, hogy nem volt nagy mozgásterünk. Volt egy stabil alapcsapat, úgy gondoltuk, hogy meg tudjuk oldani a bajnokságot, de sajnos arra nem számítottunk, hogy Nagy Dávidnak trombózisos lett a lába, ő eddig egy percet nem játszott. Ő, korábban, minden évben 15-20 gólt rúgott ebben az osztályban. Nagyon nehéz ilyen támadót találni, nem is volt időnk, és az anyagi kereteink is behatároltak. A másik nagy probléma, hogy az alapcsapatból védelemből Ivánka és a Papp kiestek, hetek óta harcképtelenek, ez nagyon meghatározta a játékunkat. Amíg ők rendelkezésre álltak, az első négy fordulóban, volt öt pontunk és egy volt egy Cigánd elleni mérkőzésünk, amit a 93. percben vesztettünk el. Olyan csapat vagyunk, amely nem rendelkezik 20 fős kerettel, hanem épp hogy csak meg voltunk felnőtt játékosokkal, a többiek fiatalok. Nekünk ez óriási problémát jelentett, pluszban sportszerűségből felcseréltünk egy pályaválasztói jogot a Gödöllővel. A múlt heti borsodi rangadón, az Ózd ellen négy cserejátékosom volt, akikből kettő 2007-es születésű fiatal volt, ők még csak bontogatják a szárnyaikat, még nincsenek NB III-as meccseik. Ez nem kifogás, a tényeket mondom. Az első öt mérkőzésen öt pontot szereztünk, onnantól kezdve jött a két sérülés. A tiszafüredi összecsapást leszámítva így is voltak nagyon szerencsétlen mérkőzéseink: a Sényő ellen az utolsó 15 percben megnyerhettük volna a meccset, az Ózd ellen pedig az utolsó 10 percben itthon tarthattuk volna a három pontot. Toldozzuk, foltozzuk a hátsó alakzatot: Farkas, aki nem belső hátvéd, hanem szélső, Lehóczki, aki éveken keresztül kiegészítő ember volt, most pedig stabil kezdőjátékos lett. Nem egyszerű a helyzetünk, fiataljaink nincsenek még az NB III-as szinten, de a szabály miatt egynek kötelező pályán lennie. Sok problémával küszködünk, nagyon szűkös a merítési lehetőség.