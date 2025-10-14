Magyar bajnok edző igazolt a vármegyébe

A labdarúgó NB III., Észak-Keleti csoportjában szereplő Termálfürdő FC Tiszaújváros kedden este edzőváltást jelentett be. Az újvárosiak a tabella 15. helyén tanyáznak, akik hiába nyerték meg a vasárnapi Füzesabony elleni találkozót, a csapat gyenge szereplése miatt már nem Huszák Géza irányítja a gárdát.

Kondás Elemér lett a Tiszaújváros új vezetőedzője. Fotó: Termálfürdő FC Tiszaújváros

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Tiszaújváros bemutatta új vezetőedzőjét

A csapat irányítását Kondás Elemér vette át. A 62 éves szikszói születésű szakember megbízatása a szezon végéig szól. Kondás Elemér a Debreceni VSC ikonikus edzője, hiszen kétszer nyert velük magyar bajnoki címet és Magyar Kupát is. A 2011/2012-es szezonban veretlenül lettek aranyérmesek – ő az NB I utolsó magyar edzője, aki bajnoki címet szerzett. Kondás Elemér ezt megelőzően a vármegyében a 2021/2022-es szezonban a másodosztályba kieső DVTK-nál dolgozott.