,,Az első félidőben mintha a pályán sem lettünk volna"

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, Közép csoport, 8. forduló:

Bogács – Köröm 4–3 (2–0)

Mezőkövesd, Tűzoltó Sporttelep, 50 néző. V.: Horváth R. (Porkoláb, Szabó-Abuczki).

Bogács: Szabó L. – Domján, Czeglédi, Pap M. (Stefanecz), Kalmár (Szitai), Salavári, Budai, Varga P. (Nagy M.), Pozsomai (Kiss A.), Csörgő, Jordán. Edző: Czeglédi Márk. Köröm: Nagy Á. – Almádi, Kiss S. (Nagy J.), Rontó, Homenszki, Horváth R. (Mida), Farkas Sz. (Farkas L.), Rontó (Nótár), Farkas G., Farkas M., Jávorszki. Edző: Tóth Róbert. G.: Salavári, Domján, Kalmár, Szitai, ill. Nótár (2), Farkas. Jók: Kalmár, Salavári, Domján, Budai ill. senki.

Czeglédi Márk: – 3-0-ról majdnem elvesztettünk pár fontos pontot a lelkesen játszó vendégcsapat ellen. További sok sikert a Körömnek.

Tóth Róbert: – Gratulálok a hazai csapatnak.

Hejőpapi – Kisgyőr 5–3 (2–1)

Hejőpapi, 50 néző. V.: Iván K. (Vincze, Juhász).

Hejőpapi: Sarkadi – Farkas R., Szilágyi (Nyerges), Balog D. (Pataki), Klink (Bozó), Kiss J. (Soltész), Farkas L., Tóth M., Borbély, Kiss Zs., Takács. Edző: Németh Károly. Kisgyőr: Besenyei – Kékedi, Barsi (Borbély), Ludman, Lakatos, Rózsa, Késely, Petruska G., Ficsor, Petruska L., Németh. Edző: Fejes Gábor. G.: Balog D. (2), Szilágyi, Kiss J., Soltész, ill. Lakatos, Németh, Rózsa. Kiállítva: Takács (45.), ill. Kékedi (37.). Jók: Balog D., Farkas R., és az egész csapat, ill. Rózsa.

Németh Károly: – Ma ismét annyi helyzetet kihagytunk, hogy az egész szezonra elég lenne. A mérkőzésről: jobbak voltunk, megérdemelten nyertünk. Azt sajnálom, hogy a gólkülönbségünkön nem tudtunk javítani, mert nem éltünk a sok helyzettel!

Fejes Gábor: – Ma a hazai csapat jobb volt, mint mi. Mélyen vagyunk nagyon, de ki fogunk jönni a gödörből. A szenzációs játékvezetői hármas mai tevékenységéhez gratulálok.

Tiszakeszi – Nyékládháza 6–1 (5–0)

Tiszakeszi, 150 néző. V.: Mészáros (Balogh A., Sinkovicz).

Tiszakeszi: Sófer – Rontó, Lévai I., Károlyi, Borza, Csanálosi (Horváth G.), Kiss T., Váradi, Dósa G. (Rontó R.), Balázs J., Dósa J. (Lévai I. M.). Edző: Rontó Róbert. Nyékládháza: Galuska – Fodor (Szauervein), Bárczi (Bocsi), Dósa, Váradi, Lengyel, Zurai (Sohajda), Vangor (Újvári), Csörgő (Váradi), Bobik, Lakatos. Edző: Sohajda Zsolt. G.: Váradi A. (3), Dósa J. (2), Lévai, ill. Dósa T. (11-esből). Jók: az egész csapat, ill. senki.

Rontó Róbert: – Jó játékkal, megérdemelt győzelmet arattunk. A továbbiakban sok sikert Nyékládháza csapatának. Jó játékvezetés.

Sohajda Zsolt: – Az első félidőben mintha a pályán sem lettünk volna. Szünet után már helyenként jól játszottunk, de ez még mindig kevés. Gratulálok a Tiszakeszinek!