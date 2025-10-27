október 27., hétfő

Ez történt velük

3 órája

Tavaly imádták őket borsodban – most ketten is eltiltást kaptak

Címkék#bódi ádám#NB II#Kolorcity Kazincbarcika SC#varga józsef

Erősítések ide vagy oda.A Tiszakécske még keresi a helyét az NB II-ben

Az NB II 11. fordulója után továbbra is rendkívül szoros a bajnokság mezőnye, ám az erőviszonyok lassan kezdik kirajzolni magukat. Ezúttal nem a vármegyei kötődésű Mezőkövesd kerül reflektorfénybe, hanem a nyáron komoly változásokon áteső Tiszakécske, amely a feljutást követően alaposan megerősítette keretét.

Tiszakécske
Myke, Lucas, Bódi és Varga is nagy szerepet játszott a feljutásban Kazincbarcikán, most viszont a Tiszakécskét erősítik.  Fotó: KBSC

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Tiszakécske erősítés 

A klub több meghatározó labdarúgót is szerződtetett a tavaly az NB I-be feljutó Kolorcity Kazincbarcika csapatától: Myke Ramos, Lucas, Varga József és Bódi Ádám is a sárga-kékeket választotta a kék-sárgák után. Az első tizenegy forduló tapasztalatai alapján elmondható, hogy mind a négy játékos kulcsszerepet tölt be, és amennyiben egészségesek, szinte biztosan helyük van a kezdőcsapatban.

Hullámzó teljesítmény, középmezőny a jutalom
A nagy remények ellenére a Tiszakécske szereplése egyelőre nem nevezhető kiemelkedőnek. A csapat 11 forduló után a 11. helyet foglalja el a tabellán, mindössze három ponttal megelőzve a 15., már kiesést jelentő pozícióban álló együttest. Ugyanakkor a sűrű középmezőny is jól mutatja a bajnokság kiegyenlítettségét: a nyolcadik helyen álló Videoton mindössze egy ponttal gyűjtött többet, így egy-egy győzelem vagy vereség jelentős előrelépést vagy visszaesést hozhat.

A nyári erősítések közül Myke Ramos eddig öt góllal hívta fel magára a figyelmet, míg Bódi Ádám két találattal segítette csapatát. A legutóbbi forduló azonban csalódást keltően alakult: az újonc kécskeiek 3–1-es vereséget szenvedtek Csákvár otthonában. Ráadásul a mérkőzés során Lucas a 73. percben azonnali piros lapot kapott, míg Ramos az ötödik sárgája miatt kénytelen lesz kihagyni a soron következő bajnokit.

Kupában jöhet a javítás

A bajnoki botlást követően a Tiszakécskének nem sok ideje marad a sebek nyalogatására, hiszen szerdán már a MOL Magyar Kupában kell helytállnia: az Ajka otthonában lépnek pályára. A találkozó jó lehetőség lehet arra, hogy a csapat visszanyerje önbizalmát, és bizonyítsa, hogy a nyári erősítések valóban képesek meghatározóvá tenni a klubot a másodosztályban.

 

 

 

