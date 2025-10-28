október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

13°
+11
+3
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tucat

48 perce

A hazaiak szeretnék minél hamarabb elfelejteni ezt a csúfos vereséget

Címkék#Hejőpapi SE#megyei foci#Tiszabábolna

Gólokból nem volt hiány a harmadikban. A Tiszabábolna egy pillanatra sem volt veszélyben.

A hazaiak szeretnék minél hamarabb elfelejteni ezt a csúfos vereséget

A Labdarúgó vármegyei III. osztály Dél csoportjában, a 8. fordulóban igazi gólzápor zúdult a pályákra: három meccsen is öt gól esett, de a forduló csúcspontját a TVK SE Tiszabábolna szolgáltatta, amely idegenben nem állt meg holmi aprócska győzelemnél, hanem egyenesen tucatnyi gólt rámolt be a Hejőpapi hálójába.

Tiszabábolna
12 gólt szerzett a Tiszabábolna a Hejőpapi otthonában.  Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tiszabábolna dominancia

Dél csoport, 8. forduló


 

Tard – Mezőnyárád 2–3 (1–1)
Gólszerző: Kádár (20.), Molnár T. (78. – 11-esből), ill. Koza (26., 61.), Harangozó (55.).
Titán SE Szentistván – Főnix SE Hejőszalonta 1–4 (0–1)
Gólszerző: Kaló Á. (64.), ill. Horváth B. (73., 75.), Balogh G. (35. – 11-esből), Farkas M. (49.). Kiállítva: Balog R. (Hejőszalonta, 15.).
Bükkzsérc – Bükkszentkereszt 4–1 (2–1)
Gólszerző: Koncz (36., 75.), Lázár (15.), Karancsi (51.), ill. Petercsák (35. – 11-esből).
Hejőpapi SE II. – TVK SE Tiszabábolna II. 2–11 (1–4)
Gólszerző: Farkas T. (34.), Benőcs (82.), ill. Csizmadia (2., 41., 84.), Kolompár D. (5., 62., 78.), Sarkadi (22.), Ardai (öngól, 54.), Dudás (öngól, 65.), Gazdag (68.), Székely (88.).


 

Az élcsoport állása: 1. Főnix SE Hejőszalonta 22 pont, 2. TVK SE Tiszabábolna II. 17, 3. Mezőnyárád 15.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu