A hazaiak szeretnék minél hamarabb elfelejteni ezt a csúfos vereséget

A Labdarúgó vármegyei III. osztály Dél csoportjában, a 8. fordulóban igazi gólzápor zúdult a pályákra: három meccsen is öt gól esett, de a forduló csúcspontját a TVK SE Tiszabábolna szolgáltatta, amely idegenben nem állt meg holmi aprócska győzelemnél, hanem egyenesen tucatnyi gólt rámolt be a Hejőpapi hálójába.

12 gólt szerzett a Tiszabábolna a Hejőpapi otthonában. Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tiszabábolna dominancia

Dél csoport, 8. forduló

Tard – Mezőnyárád 2–3 (1–1)

Gólszerző: Kádár (20.), Molnár T. (78. – 11-esből), ill. Koza (26., 61.), Harangozó (55.).

Titán SE Szentistván – Főnix SE Hejőszalonta 1–4 (0–1)

Gólszerző: Kaló Á. (64.), ill. Horváth B. (73., 75.), Balogh G. (35. – 11-esből), Farkas M. (49.). Kiállítva: Balog R. (Hejőszalonta, 15.).

Bükkzsérc – Bükkszentkereszt 4–1 (2–1)

Gólszerző: Koncz (36., 75.), Lázár (15.), Karancsi (51.), ill. Petercsák (35. – 11-esből).

Hejőpapi SE II. – TVK SE Tiszabábolna II. 2–11 (1–4)

Gólszerző: Farkas T. (34.), Benőcs (82.), ill. Csizmadia (2., 41., 84.), Kolompár D. (5., 62., 78.), Sarkadi (22.), Ardai (öngól, 54.), Dudás (öngól, 65.), Gazdag (68.), Székely (88.).

Az élcsoport állása: 1. Főnix SE Hejőszalonta 22 pont, 2. TVK SE Tiszabábolna II. 17, 3. Mezőnyárád 15.

