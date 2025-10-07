46 perce
Koncz húsz perc alatt négyszer is ,,csengetett"
Záporoztak a gólok a vármegyei harmadik vonalban. A Tiszabábolna hazai környezetben lépett pályára.
Fotó: Molnár László
A labdarúgó vármegyei III. osztály, Dél csoport, 5. fordulójában szombaton három mérkőzést, vasárnap egy találkozót rendeztek meg. A Tiszabábolna hiába vezetett a félidőben a Hejőszalonta ellen, végül egy pontot otthon tartott.
A Tiszabábolna továbbra is a tabella második helyén
Labdarúgás: vármegyei III. osztály, Dél csoport, 5. forduló
Mezőnyárád SE – Bükkszentkereszt SK 2–1 (2–1)
Gólszerző: Koczka (20.), Sereg (34.), ill. Ujhelyi (12.).
TVK SE Tiszabábolna II. – Főnix SE Hejőszalonta 3–3 (2–1)
Gólszerző: Farkas (18.), Kolompár (24.), Kovács (80.), ill. Balogh R. (43.), Horváth (69.), Balogh G. (86.). Kiállítva: Balogh R. (84. – Hejőszalonta).
Tard SE – Titán SE Szentistván 2–1 (0–0)
Gólszerző: Molnár T. (70.), Gál (88. – 11-esből), ill. Nagy (89.).
Hejőpapi SE II. – Bükkzsérci KSK 0–8 (0–2)
Gólszerző: Koncz (68., 73., 83., 88.), Madarász (14., 52. 75.), Kondora (29. – 11-esből).
Az élcsoport állása: 1. Főnix SE Hejőszalonta 13 pont, 2. TVK SE Tiszabábolna II. 11, 3. Mezőnyárád SE 9.
,,Haladunk tovább, 360 luxon világítottuk be a pályát, a spori mégsem látta tisztán a helyzetet"
,,A héten megkérdezte a Tescoban a pénztáros, hogy gyűjtöm-e a pontokat? Beleremegett a lábam, de elfogadtam"