Harmadik vonal

46 perce

Koncz húsz perc alatt négyszer is ,,csengetett"

Címkék#Bükkszentkereszt SK#megyei foci#Bükkzsérci KSK

Záporoztak a gólok a vármegyei harmadik vonalban. A Tiszabábolna hazai környezetben lépett pályára.

Koncz húsz perc alatt négyszer is ,,csengetett"

Fotó: Molnár László

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Dél csoport, 5. fordulójában szombaton három mérkőzést, vasárnap egy találkozót rendeztek meg. A Tiszabábolna hiába vezetett a félidőben a Hejőszalonta ellen, végül egy pontot otthon tartott.

Tiszabábolna
A Tiszabábolna háromszor is örülhetett. Fotó: Molnár László

 A Tiszabábolna továbbra is a tabella második helyén

Labdarúgás: vármegyei III. osztály, Dél csoport, 5. forduló

Mezőnyárád SE – Bükkszentkereszt SK  2–1 (2–1)

Gólszerző: Koczka (20.), Sereg (34.), ill. Ujhelyi (12.).

TVK SE Tiszabábolna II. – Főnix SE Hejőszalonta  3–3 (2–1)

Gólszerző: Farkas (18.), Kolompár (24.), Kovács (80.), ill. Balogh R. (43.), Horváth (69.), Balogh G. (86.). Kiállítva: Balogh R. (84. – Hejőszalonta).

Tard SE – Titán SE Szentistván  2–1 (0–0)

Gólszerző: Molnár T. (70.), Gál (88. – 11-esből), ill. Nagy (89.).

Hejőpapi SE II. – Bükkzsérci KSK  0–8 (0–2)

Gólszerző: Koncz (68., 73., 83., 88.), Madarász (14., 52. 75.), Kondora (29. – 11-esből).

Az élcsoport állása: 1. Főnix SE Hejőszalonta 13 pont, 2. TVK SE Tiszabábolna II. 11, 3. Mezőnyárád SE 9.

 

 

