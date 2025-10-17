26 perce
Hosszú kihagyás vár rá: fél évig nem léphet pályára a borsodi focista
Ülésezett a fegyelmi bizottság. A Telkibánya játékosát szigorúan büntették.
A Telkibánya játékosát fél évre eltiltották. A Magyar Labdarúgó Szövetség Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatóságának fegyelmi bizottsága legutóbbi ülésén az alábbi döntéseket hozta:
Telkibánya: májusig nem számíthatnak labdarúgójukra
Vármegyei I. osztály:
– Vida Gergő (Parasznya) 2025. november 15-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Mészáros Balázs (Szirmabesenyő) 3 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Csorba Gyula (Izsófalva) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Vármegyei II. osztály:
Észak csoport
– Berki Zoltán (Nagybarca) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– ,,Színes" lapok miatt Sajóvámos, RSE Encs csapatának 12.500 Ft pénzbüntetés.
Kelet csoport
– Balogh Bence (Kenézlő) 2026. március 30-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Klenyár Péter (Mád) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Galyas Roland (Telkibánya) 2026. április 30-ig mérkőzésektől eltiltva.
– Fedor Dávid (Erdőhorváti) 5 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
Közép csoport
– Takács Attila (Hejőpapi) 3 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Gombaszögi Tamás (Mályi) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Pusztai Tamás (Harsány) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– K. Tóth Szabolcs (Vatta) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Kékedi Máté (Kisgyőr) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva.
– Fejes Gábor (Kisgyőr, edző) 1 felnőtt bajnoki mérkőzéstől eltiltva a sportszakemberi tevékenységtől.
– Pintér Alex (Borsodivánka, főrendező) 3 felnőtt bajnoki mérkőzésre eltiltva a sportszakemberi tevékenységtől.
– ,,Színes" lapok miatt Hejőpapi és Köröm csapatának 15.000 Ft pénzbüntetés.