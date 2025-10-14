Előbb öngólt szerzett, majd a saját csapatában is

Vármegyei III. osztály, Dél csoport, 6. forduló:

Bükkszentkereszt SK – Hejőpapi SE II. 3–2 (0–1)

Gólszerző: Petercsák (57.), Vitelki G. (60.), Szabó (93. – 11-esből) ill. Jónás (18.), Farkas (75. – 11-esből).

Bükkzsérci KSK – Titán SE 3–0 (2–0)

Gólszerző: Reményi (8., 49.), Karancsi (10.).

TVK SE Tiszabábolna II. –Tard SE 3–1 (2–0)

Gólszerző: Ádám B. (15. – öngól, Tard), Horváth D. (40.), Korsós (74.) ill. Ádám B. (51.).

Főnix SE Hejőszalonta – Mezőnyárád SE 3–2 (2–1)

Gólszerző: Nagy M. (34.), Balogh G. (36. – 11-esből), Horváth B. (70.) ill. Sereg (25.), Haragozó (90. – 11-esből).

Az élcsoport állása: 1. Főnix SE Hejőszalonta 16, 2. TVK SE Tiszabábolna II. 14, 3. Mezőnyárád SE 9 pont.