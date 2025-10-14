1 órája
Előbb öngólt szerzett, majd a saját csapatában is
Minden mérkőzésen született gól. A Tard idegenben lépett pályára.
Fotó: Molnár László
A labdarúgó vármegyei III. osztály, Dél csoport 6. fordulójában kettő összecsapást szombaton, kettőt vasárnap rendeztek. A Tard idegenben maradt alul.
A Tard nem bírt az ellenfelével
Vármegyei III. osztály, Dél csoport, 6. forduló:
Bükkszentkereszt SK – Hejőpapi SE II. 3–2 (0–1)
Gólszerző: Petercsák (57.), Vitelki G. (60.), Szabó (93. – 11-esből) ill. Jónás (18.), Farkas (75. – 11-esből).
Bükkzsérci KSK – Titán SE 3–0 (2–0)
Gólszerző: Reményi (8., 49.), Karancsi (10.).
TVK SE Tiszabábolna II. –Tard SE 3–1 (2–0)
Gólszerző: Ádám B. (15. – öngól, Tard), Horváth D. (40.), Korsós (74.) ill. Ádám B. (51.).
Főnix SE Hejőszalonta – Mezőnyárád SE 3–2 (2–1)
Gólszerző: Nagy M. (34.), Balogh G. (36. – 11-esből), Horváth B. (70.) ill. Sereg (25.), Haragozó (90. – 11-esből).
Az élcsoport állása: 1. Főnix SE Hejőszalonta 16, 2. TVK SE Tiszabábolna II. 14, 3. Mezőnyárád SE 9 pont.
