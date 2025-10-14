október 14., kedd

Helén névnap

11°
+12
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Harmadik vonal

2 órája

Előbb öngólt szerzett, majd a saját csapatában is

Címkék#Tard SE#megyei foci#Mezőnyárád

Minden mérkőzésen született gól. A Tard idegenben lépett pályára.

Előbb öngólt szerzett, majd a saját csapatában is

Fotó: Molnár László

A labdarúgó vármegyei III. osztály, Dél csoport 6. fordulójában kettő összecsapást szombaton, kettőt vasárnap rendeztek. A Tard idegenben maradt alul.

Tard
A Tard kétgólos vereséget szenvedett. Fotó: Molnár László

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A Tard nem bírt az ellenfelével

Vármegyei III. osztály, Dél csoport, 6. forduló:

Bükkszentkereszt SK – Hejőpapi SE II.  3–2 (0–1)
Gólszerző: Petercsák (57.), Vitelki G. (60.), Szabó (93. – 11-esből) ill. Jónás (18.), Farkas (75. – 11-esből).

Bükkzsérci KSK – Titán SE 3–0 (2–0)
Gólszerző: Reményi (8., 49.), Karancsi (10.).

TVK SE Tiszabábolna II. –Tard SE 3–1 (2–0)
Gólszerző: Ádám B. (15. – öngól, Tard), Horváth D. (40.), Korsós (74.) ill. Ádám B. (51.).

Főnix SE Hejőszalonta – Mezőnyárád SE  3–2 (2–1)
Gólszerző: Nagy M. (34.), Balogh G. (36. – 11-esből), Horváth B. (70.) ill. Sereg (25.), Haragozó (90. – 11-esből).

Az élcsoport állása: 1. Főnix SE Hejőszalonta 16, 2. TVK SE Tiszabábolna II. 14, 3. Mezőnyárád SE 9 pont.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu