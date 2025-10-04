,,A héten megkérdezte a Tescoban a pénztáros, hogy gyűjtöm-e a pontokat? Beleremegett a lábam, de elfogadtam"

Labdarúgás, vármegyei I. osztály 9. forduló

MVSC-Miskolc – BSK-Alsózsolca 0–2 (0–1)

Miskolc, MVSC Sporttelep, 100 néző. V.: Csikai (Nagy G., Kiss B.).

MVSC: Sándor K. – Kiss P. (Stefán, 88.), Kurucz, Bánk (Szabados, 60.), Veres, Janovicz (Szőke, 52.), Bedő, Kovács, Blaskó, Csávás B., Sebestyén (Hernádi, 64.). Edző: Kurucz Gábor.

Alsózsolca: Lövey – Hallgató, Jecs (Cservnyák, 78.), Urbán, Nagy Z., Bóna, Herczeg, Makónyi, Polényi T. (Jakab, 83.), Lippai Á. (Vróbel, 56.), Titkó G. Edző: Varacskai István.

G.: Lippai Á. (46. – 11-esből), Polényi T. (74.).

Jók: Blaskó, Kurucz ill. az egész csapat.

Kurucz Gábor: – Nem éreztük át a mérkőzés súlyát. Nem ezt vártuk a csapattól. Ennyi hiányzót nem bír el a csapat. A játékvezetésről nem is nyilatkozunk, belefáradtunk. Ettől függetlenül megérdemelten nyert a vendégcsapat. Gratulálunk és további sok sikert.

Varacskai István: – Fegyelmezett játékkal fontos három pontot szereztünk. További sok sikert a hazaiaknak!

Mezőkeresztes VSE – Parasznya SE 1–2 (1–1)

Mezőkeresztes, 100 néző. V.: Goneth (Csurgó, Kornis).

Mezőkeresztes: Kertész V. – Nagy Á., Fekete, Dávid F., Sebestyén (Burka, 73.), Illés R., Tóth D., Takács (Barta, 80.), Ludvig, Rozgonyi (Dorogi, 46.), Nagy Z. Edző: Kertész Péter.

Parasznya: Kosztyu – Major, Kovács, Bári, Orosz, Sramkó, Lekli (Aggod, 81.), Keményffy, Tóth K., Tóth L., Horváth Sz. Edző: Konczvald István.

G.: Dávid F. (24.) ill. Lekli (42.), Keményffy (80.).

Jók: senki ill. az egész csapat.

Kertész Péter: – Sajnálom a felelősség teljesen mértékben az enyém.

Konczvald István: – Nehéz mérkőzésen egy jó ellenféltől sikerült elhozni a három pontot. Gratulálok mindkét csapatnak. Büszke vagyok a csapatomra, nagyot mentünk ma is.

Izsófalva SE – Szerencs VSE 2–0 (0–0)

Izsófalva, 100 néző. V.: Tóth I.T. (Skarupa, Zádori).

Izsófalva: Vermes – Rézműves J., Nadanicsek (Filkóházi, 46.), Járádánházy, Fehér, Lázi L., Musa (Lehel, 68.), Csorba, Sebők (Sipos, 82.), Lakatos R., Dányi. Edző: Barnóczky Attila.

Szerencs: Tóth Milán – Berta, Jáger, Margitai, Spéder, Ternyik (Tóth Marcell, 75.), Buri (Plavuscsák, 75.), Godzsák, Berecz, Timár, Szabó. Edző: Uray Attila.

G.: Lakatos R. (65.), Lázi L. (81.).

Jók: az egész csapat ill senki.

Barnóczky Attila: – A héten megkérdezte a Tescoban a pénztáros, hogy gyűjtöm-e a pontokat? Beleremegett a lábam, de elfogadtam. Ma a fiúk is rászolgáltak a győzelemre és ők is megkapták a teljesítményük után a három pontot.

Uray Attila: – Gratulálok az Izsófalvának.

Tállya RSE – Emődi ÁIDSE 1–0 (1–0)

Tállya, 100 néző. V.: Bujnóczki (Kasuba, Horváth Á.).

Tállya: Tarr – Pecsenye, Török, Holló, Zsiga (Koc, 87.), Ujvári, Varga A. (Horváth B., 64.), Fazekas, Racskó (Molnár, 70.), Tőkés (Kontra, 68.), Varga M. (Budai, 80.). Edző: Martis Ferenc.

Emőd: Giák – Nagy P. (Czető, 60.), Varga B., Eperjesi G. (Gáll, 79.), Turcsik, Lőrincz P., Rémiás (Proczner, 46.), Mikolka (Kósa, 84.), Lőrincz L. (Bűdi, 84.), Stumpf Á. (Ádám L., 60.), Csendom. Edző: Puskás Tibor.

G.: Racskó (23.).

Kiállítva: Ujvári (92.).

Jók: az egész csapat ill. senki.

Martis Ferenc: – Nagyszerű győzelmet arattunk a listavezető és nagyon jó erőkből álló Emőd ellen. A mérkőzés nagy pozitívuma , hogy az idényben először nem kaptunk gólt. Gratulálok a fiúknak.

Puskás Tibor: – A hazaiak példát mutattak lelkesedésből, ilyen enervált játékkal, helyzetek nélkül nem lehet mérkőzést nyerni.

Sajóbábonyi VSE – Edelény-Borsodszer 5–1 (3–1)

Sajóbábony, 100 néző. V.: Kujbus (Varga I. Z., Éliás).

Sajóbábony: Gergely R. – Bucsák (Filetóth, 60.), Bodnár, Németh D., Németh B., Titkó B., Nagy, Tóth I., Gere, Sebők B., Madarász (Rontó, 65.). Edző: Tóth Tibor.

Edelény: Galambvári – Mészáros Z., Mészáros R. (Koós, 58.), Berta, Szurdok, Marczis (Nagy F., 67.), Hegedűs, Sipos, Papp, Krajnyák (Bakaja, 70.), Varga. Edző: Sándor Zsolt.

G.: Titkó B. (4., 40. – 11-esből, 60.), Sebők B. (31.), Gere (55.) ill. Mészáros Z. (43.).

Jók: az egész csapat ill. az egész csapat.

Tóth Tibor: – Kiváló játékvezetés mellett, sima győzelmet arattunk a jól játszó vendégcsapat ellen. A mai győzelmet Hronyecz Norbert elnök úrnak ajánljuk és további sok sikert az Edelény csapatának!

Sándor Zsolt: – Sajnos könnyűnek találtattunk, a hazai csapat minden téren felülmúlt minket, amihez gratulálunk nekik.

Bánhorváti-Sajóvölgye – Szirmabesenyő 5–0 (3–0)

Bánhorváti, 100 néző. V.: Ivancsó (Géresi, Granoviter).

Bánhorváti: Elek – Lévai (Boros, 82.), Sziklai (Miskolczi, 47.), Filkóházi (Szita, 82.), Kapott, Soltész, Pogonyi (Ferkel, 82.), Bochkor, Iski (Lovas, 68.), Oláh, Magyar (Dostál, 68.). Edző: Koleszár György.

Szirmabesenyő: György M. – Nagy (Peknyó, 66.), Leczó, Leskó, Péter I., Mészáros B. (Pallai, 69.), Horváth Zs. (Potyka, 61.), Nyíri (Tamás, 57.), Figeczki (Orosz, 69.), Rem (Bak, 52.), Eperjesi Á. Edző: György Gábor.

G.: Bochkor (7., 77., 82.), Filkóházi (44., 46.).

Kiállítva: Leskó (17.).

Jók: az egész csapat ill. senki.

Koleszár György: – Gratulálok a hazai győzelemhez.

György Gábor: – Legközelebb viszek magammal egy sípot, lehet jobban levezettem egyedül..