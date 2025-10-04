Labdarúgás. A labdarúgó vármegyei másodosztály osztály, Kelet csoport 7. fordulójában szombat két mérkőzést rendeztek meg. Az egyiken idegenbeli siker született, a másikon a vendégek elvitték a sikerért járó pontokat. Taktaszada megverte Tiszaladányt, a Tokaj pedig Mád otthonában nyert.

A Taktaszada a tavalyi bajnokot verte meg Fotó: Taktaszada SE

Taktaszada: a három lőtt elég volt

Taktaszada KSE – Tiszaladány KSIE 3–2 (0–1)

Taktaszada, 100 néző. V.: Sohojda (Mészáros, Sinkovicz).

Taktaszada: Vadász G. – Horváth L. (Budai), Papp Z., Vadászi E. I. (Tóth A.), Buri, Németh M. (Lukács), Hisák, Vadászi J., Balogh A., Jónás (Németh A.), Vadászi E. II. Edző: Tóth János.

Tiszaladány: Farkas L. – Ónodi, Kiss T., Csillik, Lakatos R., Minczér, Szükösdi, Bobkó, Szívós Gy., Fodor, Bódi. Csapatvezető: Liszkai Attila.

G.: Hisák (11-esből), Jónás, Németh M., ill. Szívós Gy., Ónodi (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Tóth János: – Küzdelmes mérkőzésen, megérdemelten szereztük meg a három pontot.

Liszkai Attila: – Gólerősebbek vagyunk hátul, mint elől. Reméljük, és bízunk benne, hogy ez meg fog változni. Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez.

Mádi FC – Tokaj FC 1–5 (1–2)

Mád, 100 néző. V.: Balogh (Komlósi, Juhász).

Mád: Galambos – Simon, Silling, Krajczár, Hajdu, Tóth L., Ruszkai (Kovács A.), Tóth J., Kiss K. (Czentnár), Jakab D., Osváth. Edző: Kiss Dávid.

Tokaj: Mudri S. – Jaczkó (Bokor), Cseh A., Kovács M. (Posta), Cseh K., Pásztor K. (Klaj), Molnár K., Kanczler, Gombos, Cziczer (Mihali), Anda. Edző: Mudri Mihály.

G.: Krajczár, ill. Pásztor K. (2), Posta, Anda (11-esből), Klaj. Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kiss Dávid: – Hiányzók és beteségek ellenére, ilyen akaratgyengén nem lehet játszani. A hét végén átgondolom, hogy hiányzik-e ez nekem, és jelzem a vezetőség felé a döntésemet...

Mudri Mihály: – Úgy gondolom, a bekapott gól után észhez tért a csapat, és minden mutatóban az ellenfél fölé nőttünk. További sok sikert a hazai csapatnak.