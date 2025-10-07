október 7., kedd

Csata

35 perce

Szlovák szurkolók ,,csapnak össze" magyarokkal Miskolcon

Szerda este rangos eseményt rendeznek. A Szolnoki Olajbányász őszi BL mérkőzéseinek a DVTK Aréna ad otthont.

Szerda 18 órakor a DVTK Arénában NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Patrioti Levice férfi kosárlabda mérkőzést rendeznek. A Szolnok azért játszik Miskolcon, mert a Szolnoki Városi Sportcsarnok befogadóképessége és infrastruktúrája nem felel meg a nemzetközi szövetség előírásainak, így nem kaphatott engedélyt a BL-mérkőzések megrendezésére. Így a sikeres nyári egyeztetéseket követően, a DVTK Arénában talált otthont az alföldi együttes. 

Szolnoki Olajbányász
A Szolnoki Olajbányász  BL szereplését kezdi. Fotó: Szolnoki Olajbányász

A Szolnoki Olajbányász sikeréért drukkolhatnak

A szolnokiak ellenfele az első meccsen a szlovák Patrioti Levice gárdája lesz, amely az utóbbi évek meghatározó szereplője a szlovák kosárlabdának: az elmúlt szezonok megnyert bajnoki címei mellett, 2022/2023-ban és 2023/2024-ben a FIBA Europe Cup mezőnyében szerepeltek. A sikereikhez jelentős mértékben hozzájárul erős légióskontingensük, a mostani selejtezősorozatban hét külföldi játékossal léptek pályára és érték el a főtáblára jutást. A Patrioti Levice együttese Bulgáriában, az 1. kvalifikációs csoportkörben vívta ki a főtáblán való szereplés jogát, három mérkőzés megnyerésével. A szolnoki együttes a Bajnokok Ligája F-csoportjában szerepel, a Léva mellett még ellenfele a lett VEF Riga, és a görög AEK Betsson. Az összecsapásra Szlovákiából szurkolóbusszal érkeznek a vendégszurkolók, hasonlóan az Olajbányász drukkereihez, akik várhatóan nagy számban érkeznek Miskolcra. A mérkőzésre jegyek 3500 Ft-ért válthatóak.

A tények

A Szolnoki Olajbányász miskolci BL találkozói:

2025. október 8., szerda, 18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász – BK Patrioti Levice

2025. október 29., szerda, 18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász – VEF Riga

2025. december 16., kedd, 18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász – AEK Betsson BC

 

 

