Magyar győzelem az első Bajnokok Ligája találkozón Miskolcon

Győzelemmel rajtolt a Szolnoki Olajbányász kosárlabdacsapata Bajnokok Ligája F csoportjának nyitófordulójában, amelyre Miskolcon, a DVTK Arénában került sor. Az ellenfél a szlovák Patrioti Levice együttese volt, ám a szolnokiak magabiztos teljesítménnyel, 30 pontos különbséggel vitték el a meccset. A találkozó végig a magyar csapat irányítása alatt zajlott, a remek hangulatú arénában pedig nemcsak a hazai közönség, hanem szép számmal érkező szlovák szurkolók is hozzájárultak a nagyszerű atmoszférához.

A Szolnok legeredményesebb játékosa Ryland Holt volt. Fotó: Czinege Melinda

Szolnok győzelem

NHSZ-Szolnoki Olajbányász – Patrioti Levice (szlovák) 84-54 (18-14, 28-15, 22-14, 16-11)

Miskolc, 1100 néző. V.: Castillo (spanyol), Jurcevic (horvát), Edis (török).

NHSZ-Szolnoki Olajbányász: SOMOGYI 15/3, Darthard 7/3, Pallai 10/6, Barnes 11/6, SKEENS 7. Csere: KRNJAJSKI 12/6, Rudner 3/3, HOLT 19/12, Molnár M. Vezetőedző: Vedran Bosnic

Patrioti Levice: KIVIMAKI 14/6, CARIUS 14/6, McGill 4, Dorsey 6/6, Wesson Jr. 11/3. Csere: Solcansky, Pazicky, Music 5, Krajcovic. Vezetőedző: Michal Madzin

Kipontozódott: Rudner (33.).