Városháza

1 órája

Fontos tanácskozás Miskolc sportéletéről

Sportkoncepciós tanácskozás a Városházán. Hollósy András vezette a megbeszélést.

Csütörtökön 10 órától a Miskolci Városházán került sor a Sportkoncepciós tanácskozásra, amelyen Hollósy András, Miskolc MJV alpolgármestere vezette a megbeszélést. Az esemény célja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által készítendő, 2025–2030 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepció előkészítése volt. A tanácskozás során a résztvevők megvitatták a város sportéletének jövőjét, a sportolási lehetőségek fejlesztését, valamint az utánpótlás-nevelés és a közösségi sport támogatásának irányait.

Sportkoncepció
Sportkoncepciós tanácskozás a Miskolci Városházán.  Fotó: MW

A sportkoncepciós megbeszélésre meghívást kapott:

  • Miskolc Városi Diáksport Szövetség
  • B.-A.-Z. Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület
  • Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület
  • Marathon Club Egyesület
  • MEAFC – Rakaczki Zoltán
  • Veloruncoffee Egyesület
  • Grund Mozgalom Egyesület
  • Miskolci Sportiskola – Illyés Miklós
  • DVTK SE
  • MVSC – Illyés Miklós
  • Jegesmedvék – Egri István
  • Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete
  • Miskolc Városi Szabadidőközpont
  • Miskolci Sportcentrum Kft.

 

 

 

 

