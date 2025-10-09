Fontos tanácskozás Miskolc sportéletéről

Csütörtökön 10 órától a Miskolci Városházán került sor a Sportkoncepciós tanácskozásra, amelyen Hollósy András, Miskolc MJV alpolgármestere vezette a megbeszélést. Az esemény célja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által készítendő, 2025–2030 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepció előkészítése volt. A tanácskozás során a résztvevők megvitatták a város sportéletének jövőjét, a sportolási lehetőségek fejlesztését, valamint az utánpótlás-nevelés és a közösségi sport támogatásának irányait.

Sportkoncepciós tanácskozás a Miskolci Városházán. Fotó: MW

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A sportkoncepciós megbeszélésre meghívást kapott: