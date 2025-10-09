Városháza
1 órája
Fontos tanácskozás Miskolc sportéletéről
Sportkoncepciós tanácskozás a Városházán. Hollósy András vezette a megbeszélést.
Csütörtökön 10 órától a Miskolci Városházán került sor a Sportkoncepciós tanácskozásra, amelyen Hollósy András, Miskolc MJV alpolgármestere vezette a megbeszélést. Az esemény célja a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által készítendő, 2025–2030 közötti időszakra vonatkozó Sportkoncepció előkészítése volt. A tanácskozás során a résztvevők megvitatták a város sportéletének jövőjét, a sportolási lehetőségek fejlesztését, valamint az utánpótlás-nevelés és a közösségi sport támogatásának irányait.
A sportkoncepciós megbeszélésre meghívást kapott:
- Miskolc Városi Diáksport Szövetség
- B.-A.-Z. Vármegyei Diáksport és Szabadidő Egyesület
- Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesület
- Marathon Club Egyesület
- MEAFC – Rakaczki Zoltán
- Veloruncoffee Egyesület
- Grund Mozgalom Egyesület
- Miskolci Sportiskola – Illyés Miklós
- DVTK SE
- MVSC – Illyés Miklós
- Jegesmedvék – Egri István
- Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete
- Miskolc Városi Szabadidőközpont
- Miskolci Sportcentrum Kft.
