Hatodszor az embert próbáló erőpróbán a borsodi sportoló

Atlétika. A napokban rendezték meg Athén és Spárta közötti 246 kilométeres ultrafutóversenyt, a Spartathlont. A férfiak között a cseh Radek Brunner 21:24:35-ös idővel nyert, ő lett az abszolút győztes is. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei színek képviselője, az 1991-es győztes Bogár János (1964) 32:55:15-ös időt ,,hozott", ami 88. helyhez volt elegendő.

Bogár János menet közben Fotó: Hungarian Spartathlon Team



A borsodi sportember közösségi oldalán számolt be a történésekről: ,,Spartathlon 2025, Athén-Spárta 245 km – immáron hatodjára vettem részt ezen a versenyen, 1989-ben először. Párocskám, Ildikó most is velem volt, segített, tűrt, fáradtan, mérhetetlen türelemmel, odaadással. Szívből köszönöm Oertel Nándor csapatának a fantasztikus munkát, amit végeztek miértünk. Szívből köszönjük Poelz Anitának a sok szép képeket, a munkádat, mindenhol ott voltál. Szívből köszönöm, köszönjük a Spartathlon Magyar Csapat oldalon a csodás biztató sorokat, hogy nagyon sokan gondoltatok ránk időtöket nem sajnálva, ez nagyon nagyon motiváló volt. Aranyosak voltatok vagytok. A Magyar Csapatnak itt is gratulálok, annyira jó volt együtt futni és látni milyen kitartó volt mindenki, köszönöm nektek. Annyira jó volt mindenkivel beszélgetni, pár biztató, motiváló perceket, együtt hangolódtunk előtte, utána együtt, örülni fáradtan, de boldogan. Külön öröm Mórocza Andrea győzelme, aki az UB győzelem után ismét kimagaslóan futott, megtiszteltetés volt őt látni futni. Ildikó menet közben mindig mondta, hogy Andi hogy áll, ez nagyon nagyon jó érzés volt akkor. Drága barátaim, mindenki, aki segített, hogy itt lehettem, nem tudom kellőképpen megköszönni. Szívből köszönöm, nélkületek biztos nem lehettem volna itt ezen versenyen, olyan nagyon nagyon fantasztikusak vagytok. Szívből köszönöm a segítségeteket!"

