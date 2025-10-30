október 30., csütörtök

Lehetőség

3 órája

Olyan sztárok lépnek pályára Encsen, akiket csak tévében láttál – Te is megmutathatod magad

Encsen nívós torna kerül megrendezésre. Nemzetközi mezőnnyel és jótékonysági gálával érkezik a Socca Egnal Advent Kupa.

2025. november 29–30-án különleges sportélmény várja az encsieket és a környék futballszerető közönségét. A Városi Sportközpont ad otthont a SOCCA Egnal Advent Kupának, amely az Egnal-kupasorozat negyedik állomása, s immár mondhatni nemzetközi mezőnnyel zajlik, de még mindig akad hely új csapatok számára  A kétnapos torna 28 csapat részvételével zajlik majd, Erdélyből, Szlovákiából és Lengyelországból is érkeznek együttesek. A győztes elnyeri a jogot, hogy ott legyen a Socca Hungary nagydöntőjében Hajdúszoboszlón, amely a sorozat kiemelt eseménye.

Socca
A Fekete sereg csapata a Socca Egnal Kupasorozat egyik állomásán.  Fotó: Egnal Kupasorozat 

Lehetőség a Socca Hungary-től

Az Advent Kupa nemcsak sportértéket, hanem közösségi élményt is kínál. A szervezők ugyanis jótékonysági mérkőzést hirdettek a torna második napjára, ahol a Ferencváros öregfiúk csapata csap össze az Encs öregfiúkkal.
A találkozón olyan ismert labdarúgók lépnek pályára, mint Lisztes Krisztián, Bánki József, Völgyi Dániel, Thomas Sowunmi, valamint a DVTK korábbi trénere, Szergej Kuznetsov is.

Balassa Norbert, az Egnal-kupasorozat főszervezője elmondta:
– Az első Egnal-kupa után kaptam lehetőséget, hogy csatlakozzak a Socca Hungary-hez, amely egy dinamikusan fejlődő szövetség, és innen a csapatok akár a Bajnokok Ligájába vagy a világbajnokságra is eljuthatnak. Úgy gondoltuk, hogy az encsi, negyedik tornát az adventi időszakhoz igazítva egy jótékonysági eseménnyel kapcsoljuk össze. Szergej Kuznetsov révén sikerült felvenni a kapcsolatot Bánki Józseffel, aki azonnal igent mondott a felkérésre, így jöhetett létre a Fradi-öregfiúk és az Encs öregfiúk mérkőzése – mondta.

A szervező hozzátette: a sorozat névadó szponzora Lange László, aki villanyszerelő vállalkozásával folyamatosan támogatja a rendezvényeket. – Lange László rengeteget segít nekünk, hol tárgyi eszközökkel, hol felszereléssel. Az ő nevének visszafelé írt változatából született meg az Egnal-kupa elnevezés is – árulta el Balassa Norbert.

A szervező azt is kiemelte hogy, az eseményt először egyedül indította el, de ma már barátja, az Ináncs KSK elnöke, Tóbiás Máté is aktívan segíti a munkát.

Futballünnep minden korosztálynak

Az encsi Advent Kupa így nemcsak sportértékével, hanem közösségépítő erejével is különleges alkalom lesz. A pályán a térség csapatai mérhetik össze erejüket nemzetközi riválisokkal, míg a nézőknek egy jótékonysági gála is felejthetetlen élményt nyújt majd.

További információk a tornáról és a nevezésről az alábbi linken: Egnal Kupasorozat

 

