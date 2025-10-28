Rossi segítője már nem dolgozik az újoncnál

Labdarúgás. Egy fővel csökkent a Kolorcity Kazincbarcika NB I-es labdarúgó csapatának szakmai stábja. Kedden látott napvilágot, hogy távozott az észak-borsodi klubtól a videóelemző, Simon László. Honlapunk ,,visszanézte" az utóbbi bajnoki mérkőzések jegyzőkönyveit, és a szakember neve már a Kisvárda Master Good elleni meccs (október 19.) hivatalos dokumentumában sem volt megtalálható. És természetesen a legutóbbi, október 25-i, Nyíregyháza elleni idegenbeli összecsapáson sem ült már a kispadon a KBSC (korábbi) munkatársa. Mindez arra utal, hogy az elválás már a 42. héten megtörtént.

Simon László hosszú időt töltött a KBSC-nél Fotó: MLSZ

Simon László: benne a feljutásban

Simon László egyébként 3 éve már a magyar labdarúgó-válogatottnál is dolgozik, Marco Rossi szövetségi kapitány mellett. 2022 őszén Beregi István, a válogatott vezető videóelemzője kereste meg az 1989-es születésű szakembert, hogy segítse a munkát, az ismertség onnan fakadt, hogy Simon László előzőleg elvégezte az MLSZ elemzőképzését. A KBSC korábbi utánpótlás játékosa a 2022. november 17-i Luxemburg elleni idegenbeli mérkőzésre tartott először a nemzeti együttessel. Simon László 2021 januárjában került Kazincbarcikára, azóta több edzővel is dolgozott együtt, részese volt a Kolorcity tavaszi, NB I-be való feljutásának, az akkori szakvezetővel, Erős Gáborral. A szakembert a Borsod Online megkereste, de nem kívánt az ügyben nyilatkozni. A klub nem adott hírt Simon László távozásáról.

