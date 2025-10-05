A labdarúgó vármegyei I. osztály 9. forduló záró találkozóját rendezték vasárnap. Azért halasztották egy nappal későbbre a mérkőzést, mert az újhelyiek egykori játékosuk, Kovács Csaba temetésén vettek részt Pálházán. A Sátoraljaújhely küzdelmes mérkőzésen maradt alul.

A Sátoraljaújhely pont nélkül maradt

Labdarúgás, vármegyei I. osztály, 9. forduló Sátoraljaújhelyi TKSE – Tbábolna-Termálfürdő Mezőcsát 2–3 (0–3)

Sátoraljaújhely, 100 néző. V.: Belicza (Kiss B., Fülöp).

Sátoraljaújhely: Dienes – Dandás, Nagy E. (Kalocsai, 73.), Czipf P., Farkas A. (Kol, 41.), Bartha (Besztercei, 65.), Kucsinka, Hunyadi, Czipf V. (Fényes, 65.), Milik, Lukács B. Edző: Nagy Zsolt Csaba. Mezőcsát: Farkas M. – Juhász V. (Erdélyi, 49.), Kalocsai, Bak, Tóth M., Lovász B. (Lovász L., 73.), Molnár A. (Tóth R., 88.), Új-Nagy (Balogh, 86.), Balog, Pocsai (Erdei-Nagy, 65.), Sipos Z. Edző: Lasztóczi Péter. G.: Lukács B. (61.), Milik (81.), ill. Pocsai (16.), Molnár A. (29.), Bak (45.). Jók: Milik (a mezőny legjobbja), és az egész csapat, ill. Kalocsai, Pocsai, Molnár A., Bak.

Nagy Zsolt Csaba: – Hajtós mérkőzésen vagyunk túl, ahol a mérleg nyelve ma nem a mi oldalunkra billent. Gratulálok Mezőcsát csapatának. Nagy tisztelettel és szeretettel búcsúzik a Sátoraljaújhelyi TKSE labdarúgó szakosztálya volt játékosától és edzőjétől: ,,Csabikám, nyugodjál békében, emlékedet örökké megőrizzük!"

Lasztóczi Péter: – Először is! Őszinte részvétünk a Kovács családnak! Másodszor: saját felelőtlenségünk miatt majdnem ráfáztunk! De fő a győzelem!

